中國暫停釋迦輸入 饒慶鈴提台東釋迦券3大訴求盼中央支持

台東縣長饒慶鈴今天聽取釋迦農心聲，擬定因應外銷中國受阻之道。（記者黃明堂攝）

2021/09/21 11:20

〔記者黃明堂／台東報導〕中國宣布今天起暫停台灣番荔枝（釋迦）輸入後，台東縣長饒慶鈴今天提出發行台東釋迦券、貿易損害補貼、加碼出口至其他國際市場的運費補貼等3大訴求，盼中央支持。

饒慶鈴今天到多處釋迦果園，聽取農心聲，了解目前釋迦產業現況。農業處說明，台東釋迦種植面積約5400公頃，主要分為「大目釋迦」及「鳳梨釋迦」，所占面積約為各半。現在是大目釋迦產季，主要內銷國內市場。而2個月後才是鳳梨釋迦產季，以外銷為主。

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農業處進一步表示，「鳳梨釋迦」年產量約25000~28000公噸，產期從12月到隔年4月，近3年外銷量約14000~15000公噸，近95%銷往中國，其餘為香港、加拿大、新加坡及馬來西亞等國家，外銷鮮果年產值約15億元，整個「鳳梨釋迦」產業鏈包括：農藥、資材、包裝、授粉、集貨、冷鏈等等，總產值估約50～60億元。現在主要外銷通路突然中斷，對台東「鳳梨釋迦」會有巨大影響。

饒慶鈴感謝中央提出10億元救市場，台東也提出迫切需要的3大訴求，請中央一同支持。一是發行台東釋迦券：台東為了振興疫後的台東經濟，推出「預約台東」旅遊優惠方案行銷釋迦，目前中央也將發行農遊券，並綁定釋迦共同行銷，吸引國人以實際購買方式力挺台東。

二是盡早公布「鳳梨釋迦」受貿易損害補貼及產期調節等配套措施：政府今年在缺水時提出補助水稻休耕每公頃14萬元，建議盡早依據鳳梨釋迦生產成本公布鳳梨釋迦受貿易損害補貼及產期調節的配套措施，以安民心。三是補助農會冷鏈設備、加碼出口至其他國際市場的運費補貼：鳳梨釋迦因為不耐儲運，台東努力推動外銷10年，冷鏈運輸技術逐漸成熟，但光是台東地區農會冷鏈包裝集貨場投資金額就超過1億元，建議中央增加補助各農會冷鏈設備。

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