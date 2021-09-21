中國禁釋迦蓮霧政治動機昭然 謝長廷：應啟動銷日談判交涉

中國海關總署上週六以台灣釋迦、蓮霧驗出太平洋臀紋粉介殼蟲（Planococcus minor）為由，公告自昨日起暫停進口。（資料照）

2021/09/21 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國海關總署上週六以台灣釋迦、蓮霧驗出太平洋臀紋粉介殼蟲（Planococcus minor）為由，公告自昨日起暫停進口。對此，駐日代表謝長廷粉專昨發文表示，中國做法「政治動機昭然」，並指台灣曾在日本推銷冷凍釋迦果，未來應啟動生鮮部分談判交涉，減少未來銷售出路壓力。

謝長廷表示，中國宣稱台灣釋迦、蓮霧有介殼蟲而暫停進口，「如同上次的鳯梨事件一樣」，即便理由為真，也可採其他方式解決，突然宣布讓台灣措手不及，「政治動機昭然，選擇這兩種生鮮水果，應該是深思熟慮的決定」。

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謝長廷指出，中國上星期向紐西蘭申請要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），「這種作法，明顯違背自由貿易原則」，短期間將替台灣政府與農民帶來壓力。

謝長廷也提到，台灣曾於日本推銷冷凍釋迦果，「再來應迅速啟動生鮮部分的談判交涉，減少未來銷售出路的壓力」。

本報曾報導，中國單方面封殺台灣釋迦、蓮霧消息傳出後，農委會主委陳吉仲曾開記者會，表示今年3月中國阻擋台灣鳳梨輸入後，農委會便著手規劃，預防中國再度針對其他農產品片面喊卡，並準備10億元專案經費，將全力採取相關因應措施保障農民權益，同時將透過WTO爭端解決機制，以會員國身份提出控訴。

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