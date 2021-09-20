中國禁我農產》開拓更多市場 釋迦要拚活路

介殼蟲是鳳梨釋迦的主要蟲害。（記者黃明堂攝）

2021/09/20 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東是釋迦主要產地，鳳梨釋迦更是九成以上銷中，對於中國昨片面宣布禁止台灣釋迦進口，台東縣府籲農民勿驚慌，將再力拚介殼蟲零檢出，並開拓更多國家外銷市場。

台東縣府籲農民勿驚慌

台東縣主要銷往中國的釋迦品種為鳳梨釋迦，面積五千公頃，是台東最大經濟命脈。釋迦農說，近年來為因應中國可能隨時斷絕進口，政府及農會都努力開拓其它國家市場，也透過電商及團購開拓內銷，但成效有限。今年的產季將從十一月陸續開始，如果真的斷了中國銷路，影響確實很大。

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台東縣農會理事長楊招信說，如果中國真的禁止，對台東農民勢必產生嚴重影響。他認為產銷過程對介殼蟲的處理都很謹慎，比較怕的是政治因素，但現在實際情況、中國想法到底如何還不明確，所以也不宜誇大效應，以免影響後續處理，畢竟離產期十一月底還有一段時間，還可以進行相關處置。

台東縣長饒慶鈴昨請縣內鳳梨釋迦果農先勿驚慌，後續除了會持續協助農民達成鮮果防檢疫零檢出的目標，也會中央、地方攜手合作讓釋迦可以銷往更多國家。

饒慶鈴表示，縣府不斷鼓勵縣內鳳梨釋迦果農，無論在田間管理、採後處理、包裝上櫃各個階段都要做好農藥殘留與有害生物防治工作，以完全「零檢出」當作目標，今年更是首次以預算補助農民購買空壓機防治粉介殼蟲，甚至明年已籌編預算，將會擴大補助農民朋友購買相關設施設備，做好鳳梨釋迦各項防疫檢疫工作。

另外，也針對鳳梨釋迦的冷鏈、加工技術，持續跟台東區農業改良場等學術單位持續開發，讓鳳梨釋迦可以透過相關冷凍技術，創造銷往全世界的無限可能。

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