國旗屋前參加升旗 張亞中承諾當選國民黨主席、國慶日會再來

張亞中（中）桃園國旗屋前參加升旗，承諾當選國民黨主席、國慶日會再來。（記者李容萍攝）

2021/09/20 11:26

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席選舉進入最後黃金週，候選人張亞中今日一早前往桃園市平鎮區參訪龍岡異域故事館，聆聽雲南滇緬的故事，並吃了傳統的雲南米干，最後到國旗屋前的雲南公園參加升旗典禮，現場支持者爭相和張亞中拍照，高喊「張亞中當選」，氣氛熱絡；張亞中強調，若當選黨主席，一定將國民黨魂找回來，一定救黨、救國、救兩岸，而非像有些人都只說好聽的話。

張亞中致詞表示，「我出來選舉就被說紅統，現在檯面上的黨內人士，你們怎麼不想想是誰將國民黨搞成這樣的，黨主席永遠都是幾個人輪流做，根本不是為了黨的好，只是為了2022跟2024來做打算」。

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過程中，桃園市議員黃敬平當場邀請張亞中如果順利當選國民黨主席，希望張亞中在國慶日當天能到國旗屋升旗，他說，從來都沒有現任黨主席國慶日至國旗屋升旗過，他期望張能成為第一人。

前國民黨發言人毛嘉慶抱病到場支持，並表示希望張亞中當選黨主席後，能替台灣的年輕人發聲，讓年輕人能夠買房生小孩；陸軍官校校友劉伯伯表示，他非常認同張亞中的論述，而且沒有私心願意傾聽基層黨員的心聲。

張亞中致詞砲轟出來選舉就被說紅統。（記者李容萍攝）

張亞中致詞砲轟出來選舉就被說紅統。（記者李容萍攝）

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