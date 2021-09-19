再批朱立倫貼紅統武統 張亞中：拿不出證據「非常非常low」

再批朱立倫貼紅統武統，張亞中稱拿不出證據「非常非常low」。（記者蘇孟娟攝）

2021/09/19 12:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席選舉今在台中舉辦中彰投地區政見會，黨主席候選人張亞中再單挑朱立倫指控他紅統、武統，卻拿不出證據，亂丟血滴子，讓這個選舉「變得非常非常low」，讓民進黨看笑話，朱講這個話很不應該。

張亞中說，最近國民黨很多人配合民進黨開始造謠，說他若當選中國國民黨主席，就會亡黨；更有人說，深藍支持他國民黨也會分裂，都很可笑，根本就是民進黨的造謠之術。

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張亞中再提，有人屢指他是武統紅統，他主張的是結束兩岸敵對狀、簽署兩岸和平備忘錄，全是白紙黑字，到底哪點是紅統、武統，「只有民進黨才是台灣最大紅統派」，民進黨要搞台獨，台獨才是武統、紅統，希望本黨同志弄清楚，不要亂扣帽子，「真正武統、急統派是民進黨、蔡英文」。

他說，選舉快到了就謠言滿天飛，民進黨不斷中傷、抹紅、抹黑，結果同黨有人跟著起鬨，在網路上放假消息，說睡不著、擔心黨會分裂等。

他再針對朱立倫回應，不希望國民黨有人亂丟血滴子、帽子，朱立倫說好幾次他是紅統武統，但他在台大最高學府教學，台大學生紅藍綠都有，若真如此學生早就抗議了，且他寫30幾本書全是白紙黑字，哪句話是紅統武統，請朱要講清楚。

他還說，他真的很意外，黨主席候選人竟會丟血滴子說他是紅統、武統，又拿不出任何證據，這根本是民進黨的作為，國民黨主席候選人也要學民進黨低三下流作為，若沒有具體事實，只會讓這個選舉「變得非常非常low」，讓民進黨看笑話，講這個話很不應該。

張亞中指出，這次的黨主席選舉對國民黨來說太重要了，要選出有沒有guts、能不能、敢不敢真正面對民進黨的人，面對民進黨的打壓絕不腿軟，讓人家知道中國國民黨不是軟趴趴、沒有靈魂的黨，最有理念、戰鬥力的國民黨。

他還說，如果其他候選人沒有理念論述、勇氣，也沒有關係，大家都是好同志，讓有理念、勇氣的他來擊敗民進黨。

至於雲林縣長張麗善等人表態支持朱立倫，張亞中說尊重，但張麗善若能完全了解他的主張，一定會認同他才是最合雲林及中華民國利益的人選。

張亞中說，他希望兩岸和平，更能提供給年輕人和平且空間開放的台灣，從小池塘游向大海。

張亞中也憂心指出，基層力量很重要，每個人有他的想法都尊重，真正能讓國黨起死回生的力量在基層，但現今國民黨40歲以下的年輕人，佔不到3%，再這樣下去，國民黨只會絕子絕孫。

張亞中說，他參選就是要讓國民黨擺脫已往大風吹、大家吹來吹去搶位置的情況，大家都沒想到椅子壞掉了，搶有何意思，黨主席要打造根基，讓將來任何人來當黨主席，都能在有理念方向下就位。

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