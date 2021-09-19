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    被說紅統、極端、亡黨 張亞中再轟朱立倫：沒格調

    對於有人認為張亞中當選，民進黨以後躺著選，張亞中對此表達不能認同。（資料照，本報合成）

    對於有人認為張亞中當選，民進黨以後躺著選，張亞中對此表達不能認同。（資料照，本報合成）

    2021/09/19 19:46

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中攪亂選舉局勢引起藍營各方警戒，張亞中今（19日）晚發出聲明，砲轟另位候選人朱立倫攻擊他是「紅統」、「極端」，會造成「黨內分裂」，還祭出「棄保論」與「亡黨論」來恐嚇黨員，這是民進黨所慣用的技倆，是「踐踏同志尊嚴」、「最沒有格調」的作法，更是一種「為了選舉，不惜打擊同志的可悲行為」。

    張亞中質疑，他說要掃除李登輝在黨內的政治思想餘毒，端正黨的理念與思想，正面迎擊蔡政權的禍國殃民惡行，結束敵對創造兩岸和平。這樣的主張是「急統、紅統」？是走「極端」？會造成「黨內分裂」？不了解朱立倫為何會這麼說，需要這樣學民進黨扣帽子？

    張亞中說，「棄保論」與「亡黨感」的操作，是對黨員的不信任，認為黨員無法做出明智的決定，是莫大的污辱，也有違民主政治的真諦。請放手讓黨員自主決定國民黨的未來。如果他當選黨主席，絕對不會有所謂「亡黨」的可能，相反的只有他可能把黨重新做大。

    張亞中聲稱，很多原本不願回到黨裡的失聯黨員向他表達，只要他當選一定會回到黨；更有人向他表示，願意申請加入國民黨，其中有所謂受台獨教育長大的年輕人，因為他讓年輕人看到了希望，看到了兩岸的出路，也就看到了國家社會的出路。當有這麼多朋友願意回到國民黨來，「本黨豈會亡黨？」

    對於有人認為張亞中當選，民進黨以後躺著選，張亞中對此表達不能認同，更批評有這樣想法的人，很多都是被民進黨所塑造的「主流民意」嚇破了膽的人。

    張亞中說，協商出一份確保中華民國尊嚴、讓黨員都會滿意、並公投通過的和平備忘錄，到時候大家就不會再恐懼民進黨的台獨武統悲劇。當台灣社會開始對和平抱著期望，又不必擔心武統的情況下，「躺著選的就會是我們！」

    張亞中向黨內喊話，呼籲不要相信「恐懼」牌，因為心中沒底氣的人才會恐懼，沒有信念的人才會去煽動恐懼，遺憾來自黨內的打壓、攻擊一波波的襲來，國民黨到了該改造重生的時刻。不能再因民進黨「抹紅、污衊」的鬥爭手段而退卻。

    國民黨主席候選人張亞中（中）19日晚發聲明砲轟朱立倫，攻擊他是「紅統」、「極端」恐嚇黨員，是「踐踏同志尊嚴」、「最沒有格調」的作法，更是一種「為了選舉，不惜打擊同志的可悲行為」。（記者蘇孟娟攝）

    國民黨主席候選人張亞中（中）19日晚發聲明砲轟朱立倫，攻擊他是「紅統」、「極端」恐嚇黨員，是「踐踏同志尊嚴」、「最沒有格調」的作法，更是一種「為了選舉，不惜打擊同志的可悲行為」。（記者蘇孟娟攝）

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