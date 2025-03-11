羅廷瑋控台大兒醫未開診列合約醫院資訊造假 國健署、台大醫院回應了

國民黨立委羅廷瑋11日召開「踢爆衛福部擴大『兒童發展篩檢服務』誇大不實 台大兒醫根本沒執行」記者會。（記者羅沛德攝）

2025/03/11 12:52

〔記者邱芷柔／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋遭爆料疑因助理帶小孩就醫不滿「服務不周」，竟召國健署長、台大醫院副院長等人到辦公室「亂罵一通」，羅廷瑋今（11日）開直播反駁，怒批台大兒醫未開診卻列名國健署合約醫院，痛斥官方資訊造假。不過國健署署長吳昭軍隨即澄清，合約名單屬正常公告，零星醫院確實尚未開診，但全國逾千家合約院所已累計服務近26萬人次。

全台大罷免戰火四起，進入二階被鎖定的立委紛紛自保。台大名醫施景中日前爆料，一名通過第一階段罷免的立委助理帶孩子就醫時不滿「服務不周」，事後竟動用特急公文，召國健署署長、台大醫院副院長等人到辦公室訓斥，消息一出讓輿論炸鍋，國民黨立委洪孟楷一度被誤認，急忙澄清，而民進黨台中市議員江肇國則直指「耍官威」的主角，正是國民黨台中第六選區立委羅廷瑋。

請繼續往下閱讀...

羅廷瑋上午直播回應，他長期關心早產兒健康，因接獲家長陳情，依國健署網站資訊掛號卻遭退掛，因為院方「未開設此門診」，國健署的「兒童發展篩檢服務」已上路半年，為何國健署與台大未落實執行？他進一步質疑，既然台大未提供服務，為何國健署仍把台大列為合約院所？國健署與台大應對外說明清楚。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，台大兒醫目前確實尚未開診，因仍需完成資訊系統設定、人員訓練等準備工作，待系統建置完成後就會開始提供服務，預估還要約1到2個月才會完成建置。他強調，國健署公告中有註明看診前請洽各醫療機構，「若民眾想接受台大醫院等級的健檢」，目前台大體系內的北護分院已提供該服務可供選擇。

根據國健署公告，目前全台有超過1180家合約院所。吳昭軍表示，國健署網站揭露的是所有合約醫療機構名單，健檢、癌篩等預防保健服務皆採合約制，醫療機構完成簽約後，網站即會更新資訊。然而何時開診、內部作業安排，國健署無法干預，只能鼓勵、協助醫院盡快推動。因此會建議民眾先查詢網站，再致電確認與預約，以免撲空。

針對國健署人員遭立委斥責，吳昭軍不願多談，僅表示若同仁感到委屈，可直接向他反映。吳昭軍也說，國健署自去年7月1日起推動「兒童發展篩檢服務」，目前超過千家合約院所，雖仍有零星未開診情況，但大多已運作，至今已服務近26萬人次。他也提到，透過篩檢可減少發展遲緩漏診風險，國健署也同步積極擴增兒童發展聯合評估中心，從原本52家增至87家，並計劃年底前達百家規模，守護孩童發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法