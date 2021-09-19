看！張亞中最有機會當選？羅智強：我真的無法再沉默了

目前張亞中（見圖）當選國民黨主席呼聲最高，同黨議員羅智強搖頭。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/09/19 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉白熱化，目前有人認為，四位候選人中，孫文學校校長張亞中的呼聲最高。國民黨台北市議員羅智強今天（19日）跳出來直言，若張亞中當選黨主席，能預見「一個毀滅性的國民黨悲劇正快速成型」，還能看到藍營2022遭致覆滅性的慘敗。

藍營主席選舉倒數黃金週，羅智強今下午在臉書上不留情地表示，自己原本想保持中立，但看到民調顯示張亞中最有可能當選，他再也忍不住，「我又再一次看到一個毀滅性的國民黨悲劇正快速成型，我真的無法再沉默了，我只能站出來説話」。

請繼續往下閱讀...

羅智強指稱，2016年總統大選，自己曾公開反對換柱，「我説過那是國民黨政治自殺的決定。很遺憾的，國民黨還是換了柱，風波動盪至今不止；2020年總統大選時，自己又提醒大家，韓國瑜若參選總統會遭遇「總統敗、立委敗、被罷免」的三敗結果，「雖然韓國瑜初選通過成為國民黨候選人後我全力輔選，絕不落於人後，但很遺憾的，我的預言再次應驗」。

羅智強直言，「這一次，我要再度當烏鴉發出第四次預言，若張亞中贏得黨主席，2022、2024國民黨將繼續慘敗，我真心希望我的預言不會再次成真。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法