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    首頁　>　政治

    看！張亞中最有機會當選？羅智強：我真的無法再沉默了

    目前張亞中（見圖）當選國民黨主席呼聲最高，同黨議員羅智強搖頭。（資料照，記者廖振輝攝）

    目前張亞中（見圖）當選國民黨主席呼聲最高，同黨議員羅智強搖頭。（資料照，記者廖振輝攝）

    2021/09/19 17:05

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉白熱化，目前有人認為，四位候選人中，孫文學校校長張亞中的呼聲最高。國民黨台北市議員羅智強今天（19日）跳出來直言，若張亞中當選黨主席，能預見「一個毀滅性的國民黨悲劇正快速成型」，還能看到藍營2022遭致覆滅性的慘敗。

    藍營主席選舉倒數黃金週，羅智強今下午在臉書上不留情地表示，自己原本想保持中立，但看到民調顯示張亞中最有可能當選，他再也忍不住，「我又再一次看到一個毀滅性的國民黨悲劇正快速成型，我真的無法再沉默了，我只能站出來説話」。

    羅智強指稱，2016年總統大選，自己曾公開反對換柱，「我説過那是國民黨政治自殺的決定。很遺憾的，國民黨還是換了柱，風波動盪至今不止；2020年總統大選時，自己又提醒大家，韓國瑜若參選總統會遭遇「總統敗、立委敗、被罷免」的三敗結果，「雖然韓國瑜初選通過成為國民黨候選人後我全力輔選，絕不落於人後，但很遺憾的，我的預言再次應驗」。

    羅智強直言，「這一次，我要再度當烏鴉發出第四次預言，若張亞中贏得黨主席，2022、2024國民黨將繼續慘敗，我真心希望我的預言不會再次成真。」

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