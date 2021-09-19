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    國民黨主席選舉》張亞中︰當選就是與民進黨決戰開始

    國民黨主席候選人台中政見會今天舉行，張亞中首個上台，他痛批「民進黨不倒，台灣不會好」！（資料照）

    國民黨主席候選人台中政見會今天舉行，張亞中首個上台，他痛批「民進黨不倒，台灣不會好」！（資料照）

    2021/09/19 11:10

    〔記者歐素美／台中報導〕國民黨主席候選人台中政見會今天舉行，張亞中首個上台，他痛批「民進黨不倒，台灣不會好」！強調民進黨最怕的就是張亞中，其當選黨主席，就是國民黨與民進黨決戰的開始。

    國民黨主席候選人台中政見會，張亞中第一個上台發表政見，他火力全開，全場都在批評民進黨，批評民進黨盤據台灣幾十年，掌握媒體，權威打倒不易，要打倒民進黨第一步就要催毀其論述基礎，他張亞中可以做得到。

    張亞中說，民進黨以國民黨是外來政權、228、白色恐怖等論述，建立強大的愛台灣論述，醜化國民黨，去中國化，進行仇恨蔣中正教育，要拆中正紀念堂、潑紅漆，仇恨中國，利用兩岸敵對狀態，指控國民黨是買辦、親中賣台，中國國民黨不能在理念及論述上發揮，就無法面對及招架民進黨。

    他強調，民進黨最怕張亞中，因為他敢講國民黨就是中國國民黨，無時不捍衛國民黨， 在台灣不斷宣揚兩岸和平的理念，倒扁運動中是第一個站出來的，最後判被緩刑兩年，他在街頭上從未放過民進黨，從來沒有怕過民進黨。

    張亞中說，未來當選黨主席，要建立國民黨的理念及論述，民進黨誤導台灣史，就是228，明年一月將公開向民進黨下戰帖，辯論228，並要在國民黨執政縣市，告訴大家這件歷史真相。

    他說， 張亞中當選黨主席，就是國民黨與民進黨決戰的開始，將成立3億元的打鬼吹哨基金，要民眾勇敢站出來揭發民進黨的惡習。

    張亞中強調，自己是唯一提出具體結束兩岸敵對狀態，創造兩岸和平方案，愛台灣的合平備忘錄，要與北京進行對話，他積極不極端，非急統、武統派，當選黨主席也不會亡黨亡國，質疑民進黨在最後兩週會刻意製造謠言抹黑他。

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