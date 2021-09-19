新聞分析》國民黨主席選舉 棄保壓軸戲上場

中天電視舉辦「國民黨主席大擂台─有膽來辯」直播辯論會，四位國民黨主席候選人江啟臣（左起）、卓伯源、張亞中及朱立倫同台辯論。（中天電視提供）

2021/09/19 05:30

記者施曉光／特稿

國民黨主席選舉進行到選前最後一週，原本完全不被看好的張亞中，由於特定參選陣營與部分媒體操作民調，聲勢高漲，如今整體選局已從最初的「兩強競逐」，演變為「三人行」，朱立倫、張亞中及江啟臣三方爾虞我詐，各自操作選情局勢朝向有利於己的方向，讓這場黨魁之爭變成以棄保攻防為主調。

朱立倫一方面運用證實張亞中支持度高漲的傳聞民調，形塑自己與張亞中對決，並稱江啟臣「確實差距滿大的」，扶張抑江，另一面則透過質疑張亞中是「紅統學者」，如果當選，國民黨就會從藍變紅，變成一個深藍急統政黨，然後出現分裂並快速萎縮的「亡黨感」，企圖搜刮原本傾向支持江啟臣的票源，操作「棄江保朱」，要讓江邊緣化的動機十分明顯。

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對於朱立倫意圖弱化江啟臣聲勢，並挑動黨內「恐紅」情緒，江啟臣只能持續駁斥，強調這是操作與操弄，沒自信的候選人才會喊棄保，並否定民調的真實性與完整性，暗示是對手操弄選情，以不實民調操作「亡黨感」，並向支持者喊話有信心連任成功，穩定軍心。

面對選舉對手「陽謀」，張亞中的反制之道就是要求朱立倫、江啟臣兩人表態，如果他當選黨魁，朱、江會出走嗎？還訴諸道德，強調同志之間若運作棄保，是非常殘忍而且不道德的事情。

選戰初期幾位候選人還一副斯文模樣，如今惡言惡語的大白話，愈說愈明，也愈來愈難聽，在黨中央選舉監察委員會決議將張亞中移送考紀會查明後又撤銷原決議之前，朱、江兩人在如羅生門般的爭議中，一個給人「此地無銀三百兩」印象，另一個好似「隔壁張三未曾偷」，張亞中則繼批評朱立倫是「美國線民」後，日前又提朱當年參選總統得票率只有三十一．○四％，「請問還不夠弱嗎？」猛戳對手痛處。

選情出現化學變化後，江啟臣似乎被晾在一旁，朱立倫原本不屑一駁張亞中，在選戰策略運用下，轉而當成主要攻擊目標，甚至就連「紅統學者」的字眼都說出來，也算一吐先前被指「美國線民」的鳥氣。

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