國民黨主席選戰 劉仕傑：4人都無法回答這致命問題

中天電視舉辦「國民黨主席大擂台-有膽來辯」直播辯論會 ，四位國民黨主席參選人江啟臣（左起）、卓伯源、張亞中及朱立倫同台辯論。（記者劉信德攝）

2021/09/18 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉投票日逼近，今天在中天新聞舉辦辯論會，4名候選人江啟臣、朱立倫、張亞中以及卓伯源同台較勁。對此，時代力量國際部主任劉仕傑認為，張亞中是這場辯論會表現最好的人，也提到這場辯論會的重點還是「九二共識」，但4名候選人都沒辦法回答一個致命的問題：「你們為什麼選擇相信共產黨的善意？」

劉仕傑在臉書表示，張亞中如果當選主席，可以想見國民黨的兩岸論述將向新黨靠攏，張亞中的國民黨，將會與台灣社會逐漸離土離根，但是誰給張亞中機會？不就是另外三個候選人嗎？「國民黨主席選舉一路走來，張亞中無疑是最大贏家。他便給的口才及清晰的思路，在螢幕上明顯佔了上風，也凸顯其他三位國民黨政壇老將及青壯派的尷尬。」

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劉仕傑說，在辯論會上他看到張亞中在課堂上多次教訓朱立倫「不懂九二共識」，朱立倫沒有接球、或是接不住球，「他在辯論台上，被張亞中講到只能乾笑」；被問到改名為「台灣國民黨」的議題，張亞中甚至還語帶保留說會讓黨內同志投票決定，朱立倫卻說堅決反對，強調「中國」兩字不能動。

劉仕傑認為，朱立倫刻意穿著深色polo衫意圖展現年輕，事實上4人中就他唯一沒穿西裝，但朱說出來的話卻總是那樣死氣沈沈如槁木死灰，完全沒辦法引起年輕人興趣；至於身為青壯派、也是現任主席的江啟臣，「很可惜，他卻沒有展現一夫當關的氣勢」；卓伯源則是相當邊緣，「選戰至今有人還記得卓伯源嗎？我就問」。

劉仕傑分析，這場辯論的重點，當然還是九二共識，但4個候選人都沒辦法回答一個致命的問題：「你們為什麼選擇相信共產黨的善意？」他直言，全世界每一個主要國家都在提防中國的擴張野心，連日本自民黨總裁的選舉也聚焦在對中政策，但全世界就國民黨不斷呼籲要跟共產黨累積善意。

劉仕傑最後評論，張亞中是今天這場辯論會表現最好的人，但他的好表現，只是凸顯出其他三位的不適格，「張亞中有一句話的確說得好：他沒有地方派系包袱，沒有家族企業需要照顧。也許像這樣的人，可以帶著這個黨突破重重迷霧，畢竟，中國國民黨，還能再更糟嗎？」

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