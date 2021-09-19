黨魁辯論會》選不選總統 朱立倫再遭圍剿

中天電視舉辦「國民黨主席大擂台─有膽來辯」直播辯論會，四位國民黨主席候選人江啟臣（左起）、卓伯源、張亞中及朱立倫同台辯論。（中天電視提供）

2021/09/19 05:30

江啟臣、卓伯源：勿重演「球員兼裁判」慘劇

〔記者陳昀、施曉光、簡惠茹／台北報導〕國民黨主席選舉投票日接近，中天電視昨舉辦辯論會，過程中朱立倫多與近期聲勢竄起的張亞中捉對廝殺，江啟臣與卓伯源則互相指定提問，最後還將砲火共同對準朱立倫，質疑他未明確表態不選二○二四總統，呼籲黨員不要讓過去「球員兼裁判」的慘劇再發生。

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張亞中：內鬥內行政黨 如何贏得尊敬

延續朱立倫日前稱「如果張亞中當選，國民黨會變成深藍急統，甚至從藍變紅」，張昨先表達自己很生氣，因為朱讓親痛仇快，並批考紀會風波還有人操作棄保，怎麼可以把自己的同志當成垃圾？這種內鬥內行的政黨如何贏得人民尊敬？

朱立倫回應說，若有任何證據指涉他主導將張亞中移送考紀會，「我永遠退出政壇！」並強調，國民黨沒有棄誰保誰的問題，大家都只想棄民進黨，保中華民國與國民黨。

朱立倫：贏回執政才是共同目標

對於卓伯源提問要不要選二○二四總統，如何避免球員兼裁判？朱立倫指出，他已再三表示，一定無私無我找出最強候選人，並幫他排除困難、讓他順利出線，公平機制不可以再有任何變化球，要最快凝聚共識，他不會為朱立倫個人贏，而是為國民黨贏，贏回執政才是共同目標，不要針對個人做任何排除、攻擊。

江啟臣重申不選二○二四，並點名其他候選人都沒有對要不要選總統具體承諾，就算找出最強候選人，人家會不會擔心黨主席自己也想選？會不會重複當年慘況？他呼籲，想選就大聲講出來，黨章沒規定想選總統就不能選黨主席，應該坦然、大聲告訴大家「我比侯友宜、趙少康、郭台銘、韓國瑜適合」，如果這樣還能當上主席，二○二四或許能順利得到支持，否則也應具體承諾不選總統。

張亞中表示，好的領導是建立制度，更好的領導是建立贏的戰略，他認為二○二四大選有天王加團結不夠，還要加上和平備忘錄才等於勝利。

卓伯源也追擊說，大家都想避免「球員兼裁判」，因為這樣一定會重蹈覆轍，自己不參選總統，唯一未表態的就是朱立倫，要選總統是光榮的事，可以大膽說出來，「如果他不表明，建議大家用選票避免慘劇再發生。」

張麗善開第一槍 表態挺朱立倫

四位候選人也在辯論會猛烈砲轟民進黨政府，江啟臣呼籲年底公投站出來，用選票讓民進黨知道人民不爽。朱立倫則說，公投是對民進黨不信任投票，公投通過就是倒閣，要讓民進黨知道教訓。張亞中則稱蔡英文政權是台灣最重要的亂源，民進黨才是真正的急統派、紅統派，因為民進黨台獨必然造成中國的武統。

隨著投票日接近，黨內各方勢力也逐漸表態，雲林縣長張麗善昨就在臉書貼文力挺朱立倫。

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