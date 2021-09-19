國民黨主席選舉高市政見會 聚焦內鬥藍、棄保論

國民黨主席候選人朱立倫昨在高屏場政見說明會中，直指黨內不要因為內鬥，而從戰鬥藍變成內鬥藍。（記者許麗娟攝）

2021/09/19 05:30

〔記者許麗娟、葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席選舉，昨天在高雄市舉辦首場分區政見說明會，四位候選人在場內場外各抒己見。朱立倫呼籲黨內不要互打，戰鬥藍不要變成內鬥藍；張亞中則誓言二○二二拿下高雄，「就算戰到死，也要攻進高雄」；江啟臣強調自己堅持中華民國路線，「國民黨最擔心的棄保是棄中華民國」；卓伯源則提出，若當選會將黨費改為樂捐制，因為國民黨不是用三百元結合的黨。

朱：黨內可以競爭 不要鬥爭

朱立倫於政見會呼籲黨內同志不要互打，黨內可以競爭、不要鬥爭，可以較勁、不要叫罵，不論深藍、淺藍、戰鬥藍全是正藍軍，目標是成為必勝藍。

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朱立倫強調，國民黨的路要愈走愈寬，同溫層很快樂、很嗨，但會愈走愈窄，也不能變成小綠、小白跟著民進黨、民眾黨走，更不能變成小紅跟著中國共產黨走，國民黨不能走偏風、走極端，成為社會主流，國民黨才有希望。

張亞中將焦點放在拿回高雄，他認為，民進黨根基就是理念，他當選黨主席，會公開要求民進黨辯論二二八，場地就在高雄，「當民進黨論述崩潰時，地基動搖，才是國民黨會贏的時候！」

江：操作棄保的人 怎能帶領黨

張也批評，國民黨對高雄幾乎已經放棄，二○二二候選人在哪裡？他如果當選主席，「拿下高雄，當作地方選舉最重要任務」，他會找到最強候選人，「跪也要把他跪出來」。

江啟臣則對「棄江保朱」傳言批評說，黨內選舉如果還需要操作棄保，這樣的人未來怎麼樣帶領黨跟其他政黨作戰？對於朱立倫質疑張亞中的路線，江認為，不同的路線可以辯論、說明，但不需抹紅或抹黑。

針對二○二二選舉，江啟臣也強調，國民黨在高雄市議會要取得多數、議長要保住，他如果連任，九月廿五日後會立刻提早布局。

卓伯源則指出，國民黨的根本問題是黨費徵收制度，沒有繳三百元黨費就失去投票資格。雖然政黨運作需要黨費，但黨費要讓黨員心甘情願地拿出來，改為樂捐制可讓失聯的黨員回來，制度改革才可讓黨員倍增。

卓伯源並表示，國民黨一定要選出專職無私的黨主席，現階段他最適合，不選總統、不選立委，專職主席全心全力展現領導力。

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