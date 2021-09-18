主導將張亞中送考紀會？ 朱立倫：若有證據退出政壇

國民黨主席選舉下週六投票，今天下午在中天新聞舉辦辯論會，朱立倫在政見發表時發誓說，如果有任何證據指涉是他主導將另一位候選人送考紀會，他永遠退出政壇。（記者劉信德攝）

2021/09/18 16:51

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉下週六投票，今天下午在中天新聞舉辦辯論會，朱立倫在政見發表時發誓說，如果有任何證據指涉是他主導將另一位候選人送考紀會，他永遠退出政壇，並表示要努力讓年底的公投通過，並倒閣，讓民進黨知道教訓。

朱立倫說，這週有件烏龍事件，竟然要把張亞中移送考紀會，主要理由是所謂對朱立倫人身攻擊及3張支票案，對他的任何人身攻擊他可以包容，畢竟是自己同志、不要內鬥；他強調，「如果有任何證據指涉朱立倫主導這件事，我永遠退出政壇！」

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朱立倫指出，他爭取擔任國民黨主席是要團結大家，他也訂下目標，首先，下個月的「刪Q」基進立委陳柏惟罷免案及「罷昶」，誓言要罷免任何違反民意的民進黨立委，並強調年底的公投是對民進黨的不信任投票，要讓它通過並倒閣，讓民進黨知道教訓。

朱立倫說，沒有2022就沒有2024，他不但要宣示六都過半，還要至少16縣市執政，未達目標願辭去黨主席負起全面政治責任，2024年總統大選他也會公平公正、無私無我推出最強候選人，讓國民黨重返執政。

朱立倫還提出「4個平反」，首先，恢復中華民國史觀教科書，不可以再用文化台獨危害下一代，其次是確保言論自由，恢復中天執照；再來、對軍公教朋友不公不義、傷害尊嚴的年改一定要調整；最後，這次疫苗民進黨草菅人命、作惡多端，移送法辦徹查到底。

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