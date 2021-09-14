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    張亞中送考紀會案 朱營：9委員中5人黨中央指定「可說都不知道？」

    國民黨主席選舉白熱化，朱立倫陣營人士今質疑，江啟臣遇到事情推來推去，選監委員會組成有9名成員，其中5位是黨中央指派的代表，提案的還是組發會，「可以說都不知道？」（記者張嘉明攝）

    國民黨主席選舉白熱化，朱立倫陣營人士今質疑，江啟臣遇到事情推來推去，選監委員會組成有9名成員，其中5位是黨中央指派的代表，提案的還是組發會，「可以說都不知道？」（記者張嘉明攝）

    2021/09/14 11:32

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨選監委員會將黨主席候選人張亞中送考紀會，引爆另兩位候選人朱立倫、江啟臣大戰，朱營人士今質疑，江啟臣遇到事情推來推去，選監委員會組成有9名成員，其中5位是黨中央指派的代表，提案的還是組發會，「可以說都不知道？」

    張亞中被送考紀會引爆朱江大戰，對於朱立倫形同要黨中央負責的聲明，江啟臣昨深夜踢館朱立倫臉書，強調目前黨務「非我職權」，而代表江的陳明義沒出席選監委員會，但代表朱的姚江臨有親自出席，會議情形姚一定清楚，「望您詳查」。

    陳明義今天則在臉書上發文表示，並未收到選監委員會的開會通知，質疑是故意不通知，「如果有通知我一定出席」、「如果有出席我一定反對」。

    朱陣營人士今也質疑，黨中央組發會昨上午提出「本票樣張」及「人身攻擊」兩案，由中央工作會報決議下午召開臨時選監委員會，3個陣營都通知了，組發會卻唯獨江啟臣陣營沒通知？令人匪夷所思。

    該人士強調，選監委員會組成有9名成員，其中5位是黨中央指派的代表，各陣營有4位代表。當天選監會議由組發會提案唸稿，由5位黨中央代表，加上一位候選人代表，合議制、黨中央組發會提的案、黨中央委員又佔大多數，可以說都不知道？所有黨員都不會相信。

    朱陣營人士提到，黨主席請假，是不用進辦公室。請辭，才是不用決策。大家希望看到的是遇到問題願意承擔的黨主席，不會遇到事情推來推去，若每件事情都還在推坑，提什麼承擔？

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