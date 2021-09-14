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    國民黨主席選舉大亂鬥 邱毅譏「難看」：內鬥內行，外鬥外行

    國民黨選監委員會將黨主席候選人張亞中（中）送考紀會，引爆其他兩位候選人朱立倫（前1）、江啟臣（前2）大戰，兩陣營皆表示反對。（資料照、國民黨臉書，合成圖）

    國民黨選監委員會將黨主席候選人張亞中（中）送考紀會，引爆其他兩位候選人朱立倫（前1）、江啟臣（前2）大戰，兩陣營皆表示反對。（資料照、國民黨臉書，合成圖）

    2021/09/14 18:09

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨選監委員會將黨主席候選人張亞中送考紀會，引爆其他兩位候選人朱立倫、江啟臣大戰，兩陣營皆表示反對。對此，前國民黨立委邱毅忍不住開砲，抨擊「小小的國民黨主席選舉，硬要搞得這麼難看嗎？」也直言國民黨「果真是『內鬥內行，外鬥外行』」。

    針對國民黨主席之爭局勢變化，邱毅今（14日）在臉書表示，「國民黨既得利益者面對張亞中的崛起，是採取什麼態度呢？果真是『內鬥內行，外鬥外行』，迅速將張亞中提交考紀會處理，並停止往後黨主席參選人的政見會，理由是張亞中攻擊黨內同志。」

    「黨內同志為何人？説白了，就是朱立倫。」邱毅譏諷，到底張亞中攻擊什麼？「充其量就是在辯論會質疑朱立倫是否為『美國線民』，引用的資料還是美國《維基解密》朱立倫與楊甦棣的對話？這叫那門子攻擊？」他認為若這叫破壞黨內團結還真是荒天下之大唐，「搞內鬥搞到如此拙劣，著實令人嘆為觀止！」

    邱毅抨擊，小小的國民黨主席選舉，硬要搞得這麼難看嗎？難道張亞中提出「清除李登輝遺毒」與成立「伸張正義部」，把這些人都嚇壞了，所以才寧願冒天下大不諱，也要進行如此拙劣的反撲。

    國民黨中央選舉監察委員會昨召開臨時會議，決議將黨主席候選人張亞中移送考紀會查明並暫緩辦理分區政見說明會，引發黨內譁然，張亞中今上午召開記者會痛批黨中央的決定，「這還是我一生奉獻、鍾愛、值得尊敬的中國國民黨嗎？」認為自己因為民調走高，就要被送考紀會，甚而可能會被沒收參選資格。

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