蔡英文：贈日本首波血氧儀很快啟運 台日友好是深刻印記
2021/09/17 15:00
〔記者李欣芳／台北報導〕為感謝日本第5度捐贈台灣AZ疫苗，總統蔡英文今天下午表示，駐日代表處大使謝長廷昨天隨即代表政府，捐贈1萬台血氧儀和1008台製氧機給日本，第一波血氧儀也很快就會啟運。未來當回顧這場百年大疫，台日友好絕對是深刻的印記。
蔡英文下午在臉書表示，每當我們面對自然災害和疫情的挑戰，誠如日本首相菅義偉說的，台日向來本著人道主義精神同心協力，也從中培養出堅定的友情。朋友有需要，我們就出手，這才是真朋友。
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蔡英文說，最近，我們注意到，日本在家療養的患者急需製氧機，駐日代表處 謝長廷 大使昨天隨即代表政府，捐贈1萬台血氧儀和1008台製氧機給日本，第一波血氧儀也很快就會啟運。
蔡英文指出，回想疫情發生以來，我們政府共捐贈日本270萬片口罩，解決一時的口罩短缺；日本提供我們5波疫苗，將累積達390萬劑，幫我們緩解全球疫苗供需失調的挑戰。這份互助互惠的情誼，大家都同感珍惜，也會努力延續下去。
她說，相信未來，當我們回顧這場百年大疫，台日友好 絕對是深刻的印記。也期待透過這些善的循環，台日關係會越來越好，人們也終究能夠因為攜手互助，度過這波疫情的難關。
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