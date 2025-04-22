批藍白峰會「聽了個寂寞」 王義川揭黃國昌「反倒閣」算計

民進黨立委王義川今在黨部記者會揭露黃國昌不贊成倒閣」的算計，國會一旦解散，民眾黨就會從8席銳減為3席，他們當然不要。（記者陳昀攝）

2025/04/22 12:52

〔記者陳昀／台北報導〕台北市長蔣萬安日前拋出「倒閣」主張，民眾黨主席黃國昌今偕國民黨主席朱立倫出席「在野領袖峰會」時直言，「倒閣救不了台灣」，更無法解決想要專制獨裁力量的總統賴清德。對此，民進黨立委王義川今在黨部記者會揭露黃國昌的算計，國會一旦解散，民眾黨就會從8席銳減為3席，他們當然不要；王也批評朱、黃2人都在老調重彈，浪費大家時間，只有朱一開始談美債可以「加一分」。

王義川表示，藍白在野峰會「大家聽了一個寂寞」，因為沒有進度，都是1年多來談過的、連書文也都有，唯有朱立倫一開始表現尚可，談到美債、美元，有讀書、加一分，但後面就開始亂講，而黃國昌從頭到尾，都是在重述自己過去1、2年的臉書貼文，毫無新意。

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針對國民黨號召426上街頭，王義川指出，黃國昌說會代表民眾黨去、也呼籲大家去，凸顯活動本質由國民黨主導，但419集會是公民團體發起，30位上台的講者中，只有6人是民進黨黨公職，其他人跟民進黨都沒什麼關聯，現場也看不到民進黨旗幟與黨公職的名字，但426現場會不會有特定動員、會不會有「講一半人就搭遊覽車離場」的情況，大家等著看。

針對黃國昌稱「倒閣救不了台灣」，王義川分析，黃國昌在此事充滿算計，因為如果建請解散國會，民眾黨會從8席變成3席，他們當然不要。王義川也批評，民眾黨面對國民黨立委罷免不知道要說什麼，就說「獨裁」，最獨裁的就是蔣萬安的阿祖，國民黨有資格講獨裁？笑死人。

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