成年禮變調！康橋國際學校單車環島被撞8傷、1學生昏迷指數3

康橋國際學校騎車環道，行經彰化彰水路3段時遭橘色小客車逆向衝撞，數名學生連人帶車倒地。（民眾提供）

2025/04/22 14:25

首次上稿13:15

更新時間14:25

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橘色自小客逆向衝撞 賈永婕兒子也在環島車隊中

〔記者陳冠備、張聰秋、黃淑莉／綜合報導〕位於新北市的康橋國際學校秀崗校區學生，今（22）日上午舉行單車環島成年禮，車隊行經彰化縣埤頭鄉彰水路三段時，遭一輛自小客車逆向撞擊，造成7名學生與駕駛共8人受傷，其中1名學生傷勢嚴重，送醫時昏迷指數為3，目前仍在加護病房急救，其餘多為擦傷，警方已著手調查事故原因。而101董事長賈永婕的兒子也在車該隊中，所幸未受傷。

意外發生在上午10時43分，當時車隊沿彰水路行進，遭橘色小客車逆向衝撞，數名學生連人帶車倒地，安全帽脫落，有人當場不省人事，也有人骨折無法起身，現場一片混亂。救護人員到場後，立即將傷者分送彰化二林基督教醫院、北斗卓醫院和雲林基督教醫院急救。

由於其中一名16歲顏姓男學生傷勢嚴重，緊急從彰化二林基督教醫院轉院至彰基醫學中心救治。彰基急診暨重症醫學部謝貝尤醫師表示，傷者昏迷指數3分，左側的頭部有比較大面積的創傷，目前已進入加護病房救治。

除了顏姓男學生外，其餘學生經檢查均為頭臉撕裂傷及四肢擦挫傷，目前持續觀察治療中。校方已派員趕赴醫院，並通知家長協助處理。

至於肇事的蕭姓男子（40歲）被送往雲林基督教醫院，初步檢查有頭部擦傷、上唇部有撕裂傷，疑似撞到擋風玻璃所致，經酒測值為0，而造成此一事故原因，警方尚待釐清。

據了解，康橋國際學校每年舉辦單車環島成年禮，今年路線由南往北，預計當日抵達台中過夜，未料途中發生車禍。警方正調閱監視器釐清肇事經過，並呼籲用路人行經該路段務必減速，注意行車安全。

康橋國際學校騎單車環島，行經彰化埤頭路段發生車禍，造成7學生遭撞。（民眾提供）

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