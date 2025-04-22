台派與正藍軍結盟反共！ 丘衛邦：將35位「舔共」立委全部罷免

台灣醫事法律學會執行長羅浚晅（右五）22日於立法院主持「民主共識、反共同行：正台派VS.正藍軍大會談啟動記者會」，宣布台派代表及反共將領共同守護台灣民主，聯手主持理性罷免運動。（記者羅沛德攝）

2025/04/22 12:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕正台派與正藍軍代表今日於立法院共同召開「民主共識、反共同行」記者會，強調「反共、守法、民主」是雙方共同準則，須全力清除紅色內應；前國防部計畫處長丘衛邦將軍則呼籲，要將35位親共、舔共立委全部罷免掉。

台灣醫事法律學會執行長羅浚晅表示，正台派和正藍軍將啟動8場對談，4場在台灣北社會議室舉行，4場在雙北大罷共享辦公室。要明確向社會宣示，「反共、守法、民主」是我們共同準則，捍衛台灣自由體制是全體國民的責任。

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羅浚晅指出，嚴正譴責暴力威脅、言語侮辱與現場騷擾罷免志工等不當行為為者。要向全體堅守街頭、投入公民行動的志工致上最高的敬意與聲援。要呼籲全民踴躍行使憲法賦予的罷免權利，以具體行動守住民主制度的正義與國家的核心尊嚴。

丘衛邦強調，政府要下定決心，全力協助愛國同胞完成第二階段連署，將35位親共、舔共、投共的立委全部罷免。中共政權不實現國父孫中山的三民主義，而實行外來的馬列主義，不斷窮兵黷武，妄想戕害世界，註定會失敗。我們要積極聯合美國及世界先進民主國家，合力將其打倒，以盡到身為國民應盡責任。

前國防大學政戰學院院長余宗基表示，「抗共保台」沒有黨派之分，近期中共6個月內攻台言論甚囂塵上，凸顯境外敵對勢力中共正對台灣虎視眈眈，大家要了解當前國家的危險處境，以及局勢的重要發展。只有此刻大家勇敢站出來支持大罷免、團結挺台灣 才能確保台海和平的永續發展。

余宗基分析，毛澤東講過攻台先決條件是掌握制空和內應，美國、日本近期不斷表達，印太戰區的單一戰場化，阻止中國武力犯台視同對美國國土的捍衛。換句話說，美方是要制止中共掌握空優，台灣當務之急是要清除內部的紅色滲透，須全面清除在台灣的中共內應，才能阻止中國犯台的幻想及企圖。

前空軍飛官「鷹爸」徐柏岳提及，今天正藍軍和正台派站在一起，對談基礎是對台灣這塊土地和生命的熱愛，罷免是要給台灣人信心，玉山則是團結台灣的基礎，就像「玉山精神台灣魂」一樣。

北社前社長李川信表示，2005年連戰去中國後，國民黨已經徹底變質，國民黨團總召傅崐萁去年還帶著一群立委去北京朝拜。習近平所提「一國兩制台灣方案」從未消失，台灣要看看香港反送中運動失敗後，現在變成什麼樣子。罷免35位國民黨立委一定要成功，不然國民黨很快會聯合中共要來消滅我國。

公投盟榮譽總召蔡丁貴說，台灣政治光譜可分為4類，台獨、華獨、華統及紅統，今天是台獨、華獨、華統一起要來驅逐紅統，全台大罷免是反對中國侵略的防衛戰。沒有中華民國流亡來台，就不會有華獨和華統，很高興華獨和華統願跟台獨陣營守護台灣，反對專制獨裁的紅統。

「文山退葆」發言人Pat表示，國民黨近期動作頻頻，街頭衝突趨向白熱化，最近幾週發生許多肢體衝突，都在短期內大量發生，不禁讓人懷疑是有計畫為之。不過，這些人恐怕要失望了，文山退葆連署份數已超過二階門檻。

彰化罷免「缺衣不可」總召「葡萄」說，彰化起步較晚，距二階連署截止還有2週時間，呼籲民眾不要放棄彰化第三選區。謝衣鳳是國民黨意志的延伸，在立院同意傅崐萁的決定，更亂刪總預算造成許多人失業，「罷免謝衣鳳就是罷免傅崐萁」。

板橋「大刪元」罷團代表莫莉表示，立法院藍白兩黨對國家憲政造成破壞，國民黨、民眾黨不斷通過禍國殃民的法案，上方更有中國操控的手痕。團隊目前收到2萬6000多張連署書，已超過二階門檻數量，距4萬份安全門檻有一段距離，希望大罷免可以成功。

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