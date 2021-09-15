國台辦反對我駐美處更名台灣 立委批：沒資格置喙

中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，堅決反對包藏禍心的更名圖謀，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分；民進黨立委駁斥，台灣不是中國一部分。（圖翻攝自直播）

2021/09/15 14:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國政府正慎重考慮將台灣在美代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」﹙TECRO﹚，更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，堅決反對包藏禍心的更名圖謀，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分；對此，民進黨立委賴瑞隆受訪駁斥，台灣從來不是中國一部分，不要整天只會打壓及搬出一中原則，我國駐美機構更名一事，中共沒資格置喙。

朱鳳蓮宣稱，一個中國原則是國際社會普遍共識，是公認的國際關係基本準則，也是中美關系的政治基礎。中美建交時，美方在台灣問題上對中方作出了嚴肅的政治承諾，美方和台灣只保持文化、商務和其他非官方關係。

請繼續往下閱讀...

朱鳳蓮嗆言，搞冷戰思維、零和博弈，拿台灣問題做文章，試圖「以台制華」遏制中國發展，這些都是徒勞的。美方既然一再表示從來無意改變一個中國政策，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，以實際行動履行對中方作出的有關承諾，停止向台獨勢力發出錯誤信號。

民進黨立委賴瑞隆表示，中華民國台灣是一個事實存在，歐美各國也展現對台灣的支持，台灣在防疫、經濟的表現在國際上有目共睹，中國始終不願意面對現實，自始不斷打壓矮化台灣的國際空間，美國認同台灣的自由民主，考慮讓我國駐美代表處更名，國台辦無從置喙。

賴瑞隆指出，台灣的民主及經濟表現備受國際肯定，相信未來會有更多國家願意讓台灣駐外機構正名。中國自己要深刻反省檢討，為何台灣人都不認同中國的主張，而不是整天搬出「一個中國原則」，動不動就嗆聲「不會得逞」，這些負面攻擊對於中國與世界各國的關係毫無助益，呼籲中共不要只會打壓與否定，這對兩岸絕非好事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法