國台辦挑釁 慶籌會反擊：邊緣化台灣的就是北京當局

2021年國慶主視覺。（資料照，內政部提供）

2021/09/10 10:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕對於今年國慶大會主視覺，出現 TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，中國國台辦指稱是偷偷摸摸的政治小動作，國慶籌備委員會對此表示，在國際上邊緣中華民國、邊緣化台灣的，正是北京當局，國台辦只看到台灣，卻沒看到國旗跟中華民國，正是邊緣化中華民國的表現。

中國國台辦日前對於今年台灣的國慶主視覺指出，畫面中用英文標註「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」，搞這種偷偷摸摸的政治小動作，無法改變台灣是中國一部分的事實，只會危害台海和平穩定，損害廣大台灣同胞的利益福祉。

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慶籌會對此表示，在國際上邊緣中華民國、邊緣化台灣的，正是北京當局，這次國台辦只看到台灣，卻沒看到國旗跟中華民國，正是邊緣化中華民國的表現，令人覺得格外諷刺。

慶籌會指出，台灣年輕人充滿民主、自由的無限想像與活力，為給他們發揮創意的舞台，慶籌會從2016年開始，每年國慶的相關設計，都由台灣年輕設計師創作，設計內涵都有國旗，都有中華民國，更融入象徵該年度的台灣的元素和精神，而且與世界的脈動相呼應。

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