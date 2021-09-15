台商憂「三次分配」將走回吃大鍋飯 國台辦聲稱絕不是「殺富濟貧」

中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，絕不是「殺富濟貧」。（翻攝直播）

2021/09/15 12:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平近期多次提出「共同富裕」及「三次分配」，許多在中國的台商擔心是否會走回吃「大鍋飯」時代。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，絕不是「殺富濟貧」。

朱鳳蓮指出，「共同富裕」是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵，也是人民群眾的共同期盼。我們鼓勵勤勞致富、創新致富，鼓勵辛勤勞動、合法經營、敢於創業的致富帶頭人，允許一部分人先富起來，先富帶後富、幫後富。

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朱鳳蓮說明，實現「共同富裕」要構建初次分配、再次分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。第三次分配是在自願基礎上的，不是強制的，絕不是「殺富濟貧」。國家稅收政策將給予適當激勵，通過慈善捐贈等方式起到改善分配結構的補充作用。

朱鳳蓮提及，多年來，不少台商台企在中國投資創業、發展壯大的同時，善盡社會責任，熱心參與各類公益事業，體現了中華兒女互幫互助、友愛仁善的傳統美德，對此要給予充分鼓勵和肯定。

國台辦更表明，對於台企聯和各地台商協會擬在「自發自願」的基礎上，依法依規成立慈善基金會，量力而行回饋社會，參與社會公益，「我們將予以支持」。

對於中共祭出「共同富裕」對台商影響？陸委會日前示警，中國推出很多經濟改革措施，尤其對很多電商平台、網路科技產業其實有很大的影響。現在中共一直在推動共同富裕，要求企業跟個人開始做一些捐獻，中國政經環境很大變動，當然會對在中國台商有影響。

陸委會表示，政府非常關注台商在中國的一些動態，目前還沒有台商反映有面臨什麼樣困難。不過，政府會主動適時洽詢一些意見，同時也正積極蒐集相關資訊，有必要時會主動提供資訊給台商，提醒注意相關風險。

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