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    戰機成功降落佳冬戰備道 國台辦抓狂嗆「以武謀獨」注定失敗

    F-16V戰機順利落地佳冬戰備道。（記者蔡宗憲攝）

    F-16V戰機順利落地佳冬戰備道。（記者蔡宗憲攝）

    2021/09/15 13:25

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕國軍漢光37號實兵實彈演練本週登場，空軍今天清晨成功完成佳冬戰備道演練，史上首度有 F-16V、幻象2000等戰機降落佳冬戰備道。中國國台辦發言人朱鳳蓮今日聞訊開嗆，民進黨當局搞任何「以武謀獨」的行徑，都是注定失敗；民進黨立委反批，這是台灣人民期待政府必須要做的，國台辦應正視中華民國存在，不要整天胡亂攻擊。

    針對國防部提交2022年防務預算，編列4717億元創下歷史新高，「2021年中共軍力報告」示警中國「犯台」7個可能時機點。朱鳳蓮聲稱，第一，台灣是中國的一部分，近期解放軍採取的所有行動都是為了捍衛國家主權和領土完整，針對的是外部勢力和台獨分裂活動，絕非針對台灣同胞。

    朱鳳蓮指出，第二，民進黨當局和台獨勢力勾連外部勢力，不斷進行台獨挑釁，是造成當前台海地區緊張動盪的根源。這一點兩岸民眾都是非常清楚的。

    對此，民進黨立委賴瑞隆表示，漢光演習是每年正常例行性演訓，編列預算強化國防實力，防衛守護國家安全，都是非常正常的，世界上每個國家都是如此，更是台灣人民期待政府必須要做的。

    賴瑞隆批評，若國台辦將演習、國防預算都視為不友善的動作，恐怕很難解決問題，心病還是在國台辦自己身上，若中共不願正視中華民國存在，不願正視台灣守護國家安全的需要，動不動就把任何事情都視為台獨或指控台灣在挑釁，凡事都用膝蓋反射攻擊，無助於兩岸關係和平發展。

    賴瑞隆提及，國台辦這個單位存在目的是什麼？整天就是針對台灣做為一個正常國家應該有的行為大肆攻擊，所有挑釁都來自中共自身的心態，指會一昧攻擊、無的放矢指控謀獨，這些都不是涉台機關應有的作為。

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