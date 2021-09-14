陳菊履勘旗津、前鎮漁港 籲產官學共同改善漁工人權

國家人權委員會主委陳菊（右四）率委員與高雄市長陳其邁（右五）、立委賴瑞隆履勘豐春36號。（人權會提供）

2021/09/14 17:31

〔記者謝君臨／台北報導〕國家人權委員會主委陳菊，11日偕同人權委員王幼玲、紀惠容，以及監察委員王美玉，前往高雄旗津及前鎮漁港履勘，瞭解境外聘僱外籍漁工勞動條件，並進行「外籍漁工人權產官學聯合座談會」。陳菊表示，外籍漁工人權是國家必須面對的課題，而舉辦座談會的目的，就是呼籲產官學共同努力，改善漁工人權。

11日上午，陳菊一行前往旗津，履勘去年遭美國點名「童工或強迫勞動生產之貨品清單」的台資萬那杜籍權宜船「大旺號」，並於船上訪談3名印尼籍漁工；下午在高雄市長陳其邁及民進黨立委賴瑞隆的陪同下，履勘停泊於前鎮漁港的台籍漁船豐春36號，訪談4名印尼籍漁工。

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結束履勘行程後，進行「外籍漁工人權產官學聯合座談會」，由中正大學勞工關係學系主任劉黃麗娟教授主持，與會者包括漁業署長張致盛、高雄市政府海洋局副局長黃登福、財團法人中華民國對外漁業合作發展協會、台灣遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會等代表。

陳菊表示，外籍漁工人權是國家必須面對的課題，目前人權會正啟動「外籍漁工人權專案報告」，而舉辦產官學座談會的目的，就是共同面對並尋求解決之道。王幼玲指出，對於外籍漁工的人權，台灣有改善的決心，本次會議重點在於聆聽業者的意見，共同努力解決。

王美玉說，監察院自2015年啟動相關調查迄今，樂見業界自我要求改善，但國際上對於企業社會責任（CSR）的要求越趨明確，因此業者必須符合勞動權益，才能避免造成銷售問題。紀惠容則肯定業者的努力，也表示相關制度必須符合國際情勢與法規，以及永續發展的概念，遠洋漁業才有更好的未來。

此外，鮪魚公會除了進行簡報外，也表示將積極配合並籌備推動漁業人權改善計畫，以及永續漁業與企業社會責任等議題。

國家人權委員會主委陳菊（左五）偕同王幼玲（右四）、王美玉（左二）、紀惠容（右五）委員履勘權宜船大旺號。（人權會提供）

國家人權委員會主委陳菊與高雄市長陳其邁、立委賴瑞隆於船上訪談印尼籍漁工。（人權會提供）

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