台灣遠洋漁船大旺號被控虐待漁工 美下令禁靠港進口漁獲

台灣遠洋漁船大旺號被控虐待漁工，美國政府下令禁止靠港進口漁獲。（擷取自中西太平洋漁業委員會（WCPFC）網頁）

2020-08-21 11:09:31

〔即時新聞／綜合報導〕台灣遠洋漁船「大旺號」（Da Wang）被指控虐待漁工及強迫勞動，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）下令禁止大旺號在任何美國港口靠港進口漁獲，這是美國政府5月以來第2度抵制台灣遠洋漁船。

根據《美聯社》報導，由我國人經營投資的萬那杜籍漁船大旺號，被綠色和平東亞分部（Greenpeace East Asia）指控船上有虐待情事。大旺號上的印尼漁工向綠色和平組織投訴，他們被迫每天工作最長達22小時，船上飲食很糟，工資也被苛扣，還會被船員毆打和威脅，漁工們甚至指稱有1人被毆打致死。

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報導指出，大旺號的供貨對象是國際水產貿易公司台灣豐群水產，而豐群水產曾在今年2月收購美國鮪魚罐頭大廠大黃蜂（Bumble Bee Seafoods）。綠色和平美國分部資深海洋顧問沈安迪（Andy Shen，音譯）表示，豐群水產已證實去年以來曾至少1次接受大旺號供貨。

豐群水產與大黃蜂發布的聲明中並未對這起爭議事件提出異議。聲明指出，將持續與綠色和平組織溝通，並完全同意應做出重大進展，以確保所有鮪魚漁船都遵循負責可靠的勞動行為。聲明也強調，會把所有工人的招募與待遇視為重中之重，不會容忍供應鏈上出現任何有關人權或環境的違規行為。

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