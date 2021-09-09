虎斑貓茶茶遭虐待 陳亭妃促建立防治家暴雙向通報系統

民進黨立委陳亭妃等人今日在立法院舉行「送別『茶茶』之後如何預防動物遭虐待？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/09 13:25

〔記者簡惠茹／台北報導〕新北市蘆洲虎斑貓「茶茶」日前遭領養人黎姓男子虐待，民進黨立委陳亭妃今天要求農委會的虐待動物案件要確實通報衛福部防治家庭暴力，雙向通報系統兩部會要清楚建立。

民進黨立委陳亭妃、新北市議員李坤城今天上午在立法院舉辦「送別茶茶之後 如何預防動物遭虐待？」聯合記者會，說明當時虎斑貓茶茶遭虐情形，並提出相關建議。

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新北市蘆洲虎斑貓「茶茶」，日前遭領養人黎姓男子限制行動，並以棍棒毆打、熱水澆淋等方式虐待後不幸離世，此事因黎男不滿女友提出分手，而虐待兩人共養的虎斑貓，試圖以此逼迫女友。

陳亭妃指出，過去定案率非常低，相當諷刺，她也擔憂即使修法提高刑責，但若執法單位沒有認同一樣沒用，目前動保法訂了最高2年、200萬以下的罰則，目前都是微罪，行政團隊包括農委會、衛福部、警政署等都要深思此問題。

陳亭妃表示，動物虐待與家庭暴力相關性高，安全網應雙向防治，105年度在審預算時，立院曾要求農委會、衛福部橫向、雙向通報，但幾年來卻幾乎沒有作為，她希望兩單位要建構平台系統，有家庭暴力時，社政單位不能只負責「人」，也要與動保單位有橫向溝通，動保處處理動物受虐時，也應通報社政單位有家庭暴力的可能。

陳亭妃指出，衛福部的暴力評估危險量表在今年底會增列選項，明年正式上路，也就是調查暴力案件中，家中是否有動物，而動物是否也是其施暴對象，若農委會到時候無可對接之資訊系統，農委會如何接受通報？這個雙向通報系統要清楚。而農委會應就未來如何追蹤個案資訊、通報系統如何更透明化、由哪些專責人員處理此平台，虐待動物案件如何通報衛福部防治家庭暴力，也應有方案，要求兩單位1個月內提供以上資料。

李坤城表示，虐貓事件長達13小時，過程殘忍，但不管是警察或動保處人員到場時毫無辦法，只因為沒看到嫌犯動手而非現行犯，他認為警方和動保處外派人員的動保知識仍不足，若警方按警政署處理動物保護法的作業程序，可判斷是刑事案件，但是現場還是等到動保處來，由於新北市是外派人員，不只時間晚一小時，就算有影片，黎嫌不承認、不簽名，外派人員似乎拿他沒辦法，只是這其實可依動保法第25條規定強制處理。

救貓人士許鐳譯說，黎嫌如此變態手段，希望法官能審酌判刑，報案人常常被警方拒於門外，無法報案，虐待者甚至對他們有恐嚇行為，一個敢傷害動物的人，更不用說敢傷害人，另外，他也希望相關單位不要用罐頭簡訊的方式搪塞他們意見，現場他也邀請在場人士，為茶茶逝去的生命共同默哀3秒。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，社會暴力和動物虐待是有機連結，在許多國家已經被廣泛認知，多國已有橫向通報系統，對於家庭暴力發生後，若家庭中有養動物，社工單位橫向通報動保機關，加強訪視或查緝，有動物虐待案出現後，動保單位也應通報社會局，檢視是否對人的人為虐待。

衛福部保護服務司副司長郭彩榕郭彩榕說，衛福部為了及早防範家暴，105年度確實有研擬相關說明，為協助第一線社工及早發現危險因素，有一份親密關係量表，近1、2年已將是否要脅寵物作為量表題項，修正版草案今年底完成後，明年會正式供第一線運用，未來農委會若有資訊系統，要跟衛福部串接勾稽都沒問題。

農委會畜牧處副處長江文全說，樂見衛福部有與動物連結的資訊上平台，動保單位可務實運用，包括認領養機制當作不能領養的「灰名單」，嚴加評估，也可針對名單連結寵物登記系統，若有飼養寵物，可做後續追蹤與掌握，在資訊面、實務面做有效管理。

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