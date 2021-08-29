熱水燙貓「茶茶」撐11天過世 犯嫌移送地檢偵辦

茶茶在經過搶救後，仍不敵病痛離開世界。（圖擷取自呂秋遠臉書）

2021/08/29 12:30

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市蘆洲日前發生男女朋友吵架，男方竟狠心拿熱水淋在一起飼養的貓「茶茶」身上，甚至出手毆打，雖然經過搶救11天，「茶茶」仍死亡，對此，新北市動物保護防疫處長楊淑方證實，犯案的男子已函送地檢署偵辦。

據了解，這對住在蘆洲的男女朋友，當初同居時領養貓咪「茶茶」，不過女友之後離家，男子身心不滿，將怨氣施加在貓身上，不時毆打、還拿熱水潑在牠身上，最後將影片拍攝下來傳給女友威脅。

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飽受驚嚇的女友趕緊向警方報警，在警方會同動保處趕到男方家中時，竟然還拒絕開門，最後在房東同意下才破門將貓咪送往醫院治療，但是身上有大片燒燙傷的「茶茶」氣力虛弱。

這件虐貓案在網路上引起沸騰，律師呂秋遠在臉書追蹤後續，但「茶茶」仍撐不過去，於29日凌晨過世。呂秋遠發文寫下，行兇的人不斷恐嚇同居人，甚至揚言要對同居人的家人不利，他已經請她聲請保護令、提告恐嚇、毀損，以及動物保護法的虐待動物致死罪。

不過，呂秋遠說，礙於現行法令，罪嫌就算成立也不一定有辦法讓犯嫌入獄服刑，他建議立法委員修法，將故意虐待動物致死的刑度增加為7年以下有期徒刑，不得易科罰金，也盼能設立動物警察、不要再有救援遲緩的問題。

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