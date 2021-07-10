台海軍情》李喜明：兩岸「灰色地帶侵略」增加 非全面戰爭但有小衝突

前參謀總長李喜明與美國智庫研究人員，共同撰文直指中共目前對台展開的是灰色地帶侵略和小規模衝突，兩岸短期內不太可能會有全面戰爭。中國解放軍示意圖。（路透）

2021/07/10 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕前參謀總長李喜明與華府智庫「二○四九計畫室」研究助理李艾睿（Eric Lee），共同撰文並刊登在《NBC》，直指中共目前對台展開的是灰色地帶侵略和小規模衝突，兩岸短期內不太可能會有全面戰爭。

《NBC》文章指出，習近平在中國共產黨成立100週年的談話中表示，中國從未欺負、壓迫、奴役過任何國家的人民，但這正是北京政府目前對台灣所做的事情，而且中共對台灣的侵略日益加劇，越來越令人憂心會試圖以武力奪取。

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在這樣的狀況下，首要問題不是美國是否應該在戰爭中保衛台灣，而是如何防止戰爭，因此從現在開始必須加強美台安全合作。

事實上，世界各國領導人多年來一直對該如何處理中國的軍事侵略猶豫不決，但隨著北京不斷升級的言論和軍事發展，讓美國決定與盟友以前所未有的方式合作，例如美日聯合聲明就首次談到台海問題，日本副首相麻生太郎也直指若中國犯台，美日應一起防衛台灣。

中國方面也明白美國是其武統台灣的最大障礙，因此開發了反艦彈道飛彈、攻擊型潛艦和飽和攻擊模式，以壓倒美軍的海空優勢。

總而言之，中國成為和美國近乎同等級的軍事競爭對手，在這種情況下，無法準確預測中國何時會嘗試全面入侵台灣，即使是習近平也可能沒有明確的時間表。然而，中國與台灣之間存在著明顯的軍事失衡，無疑增加了戰爭的可能性。

可以確定的是，中國共產黨已經在對台灣採取行動，多年來採取蓄意、漸進的軍事挑釁，其目的是壓縮台灣軍隊的活動空間，同時恐嚇台灣人民。

這種所謂的「灰色地帶侵略」，還包括共機頻繁入侵台灣空域、軍艦繞台、網路攻擊和假消息造謠，試圖藉此瓦解台灣社會，破壞民眾對台灣政府的支持。

很快，在可以想像的範圍裡，兩岸軍隊交火、小規模飛彈襲擊和中國奪取台灣外島，都是可能發生的。如果習近平在2022年國家主席第3屆任期因內部反對而失敗，那麼對台灣採取軍事行動可以證明他就是中國崛起的領導者。

然而，全面戰爭在近期內來不太可能出現，因為解放軍仍然需要解決重大的兩棲作戰問題。不過，中國共產黨宣布，到2027年將打造一支完全現代化的軍隊，屆時中國可能會看到全面入侵台灣的機會，如果美國威懾力減弱或台灣未能實施關鍵的軍事改革，將讓中國願意冒險。

若要阻止這種潛在的衝突，需要美國和台灣向中國展示，動武將遭受不可接受的損失，這代表著台灣必須迅速加強非對稱戰爭的能力和防禦準備。因此，美國方面應優先考慮強化台灣的防務並進行美台合作，加快台灣國防戰略的改革。

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