稱解隔陽成確診增加主因 黃珊珊：居家隔離檢疫14天已不足因應

台北市副市長黃珊珊於臉書發文稱，最近「解隔陽」成為主要確診增加原因，並稱居家隔離與居家檢疫14天的方法，已經不足因應現在的英國變種病毒。（圖擷自黃珊珊臉書）

2021/07/08 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎疫情延燒，外界近期持續關注台北市疫情發展，副市長黃珊珊於臉書發文稱，最近「解隔陽」成為主要確診增加原因，並稱居家隔離與居家檢疫14天的方法，已經不足因應現在的英國變種病毒。

黃珊珊昨晚於臉書發文，指近期忙著處理北農第一果菜市場與環南市場的疫情，近日和衛生局一同研究環南市場的感染狀況，發現市場攤商除本人以外，也有家戶感染。她表示家戶、職場感染與醫院內感染是最大宗，並指家戶感染也是疫情一直還在悶燒的原因。

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黃珊珊也提到，最近「解隔陽」也成為主要確診增加原因，並說明解隔陽是指「居家檢疫者」或「居家隔離者」，在隔離14天後必須強制檢驗PCR才可以解隔，但最近每天都有好幾例隔離期滿解隔篩檢又驗出陽性，導致又得再被隔離。她認為先前居家隔離與居家檢疫14天的方法，已經不足以因應現在的英國變種病毒，並指最近每一天還是會持續出現確診人數。

黃珊珊也提到，環南市場是台北人的廚房，強調中央地方都在認真做事，她實在沒空理會口水與政治操作，「誠心希望大家可以把打擊我們的力氣，分一點拿來幫助萬華或環南市場」，並指「還有更多染疫或正在居家隔離的同胞，幫助市民度過難關，才是真正的為民服務」。

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