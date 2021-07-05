遭爆環南市場休市7天降至3天 黃珊珊：這麼重大怎可能我自己決定

台北市議員許淑華今爆料，攤商舉報林勝東向副市長黃珊珊爭取放寬防疫標準，使休市7天改3天。對此，黃珊珊於臉書回應，此經多位專家討論，並請示中央，決定休市3天，強調「這麼重大的事，怎麼可能我自己決定？」（北市府提供）

2021/07/05 12:25

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市場處原擬環南市場停業7天 許淑華：黃珊珊改成3天

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北爆發環南等市場疫情，而日前立委林昶佐更被環南市場自治會長林勝東嗆，引發熱議。不過，台北市議員許淑華今爆料，攤商舉報林勝東向副市長黃珊珊爭取放寬防疫標準，使休市7天改3天。對此，黃珊珊於臉書回應，此經多位專家討論，並請示中央，決定休市3天，強調「這麼重大的事，怎麼可能我自己決定？」

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對此，黃珊珊回應，北市針對公有批發、零售市場、超市和地下街遇到確診個案的情形，台北市流行疫情指揮中心已經在5月底提案討論，並發布新聞稿公告，「如員工、攤商（販）確診，除立即全場消毒，針對確診者主要活動局部區域及確診者之攤位、比鄰攤位加強消毒並靜置封閉3日再恢復營業。」

黃珊珊指出，環南市場篩檢PCR結果出來後，確實曾在LINE群組中有人討論休市時間是否改為7天，不過，經過多位專家討論，結合環境清消、公衛團隊的建議，並且請示中央同意之後，維持休市3天的作為，「這麼重大的事，怎麼可能我自己決定？」

台北市政府副發言人黃瀞瑩補充，批發市場一直都是台北市重要民生物資的集散地，市府希望在不影響民生經濟的狀態下，確實進行匡列、消毒及靜置等動作，防堵疫情在市場中擴散。

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