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    遭爆減少環南休市天數 黃珊珊：民代要去查證是中央還是我的問題

    關於環南市場休市天數爭議，黃珊珊今表示，當天與中央討論才決定，後來衛福部長陳時中開記者會也同樣宣布休市3天，嗆「民代要去查證是中央問題還是我的問題。」（北市府提供）

    關於環南市場休市天數爭議，黃珊珊今表示，當天與中央討論才決定，後來衛福部長陳時中開記者會也同樣宣布休市3天，嗆「民代要去查證是中央問題還是我的問題。」（北市府提供）

    2021/07/05 19:43

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市環南市場爆發疫情，議員許淑華今公布LINE對話紀錄，指稱環南市場自治會於7月2日篩檢出41名確診時，向副市長黃珊珊爭取將休市7天改為3天；對此，黃珊珊今反駁，當天與中央討論才決定，後來衛福部長陳時中開記者會也同樣宣布休市3天，嗆「民代要去查證是中央問題還是我的問題。」

    許淑華今指出，根據攤商提供的Line對話，原來環南市場自治會曾不只一次向副市長黃珊珊拜託降低防疫標準，例如有確診者參加批發市場專案打疫苗，讓接觸的73人被匡列時，會長曾向黃珊珊陳情縮短隔離時間；又例如，7月2日環南PCR篩檢出41名陽性確診時，北市原訂要讓環南休市7天，而自治會向黃珊珊爭取改成休市3天。

    對此，黃珊珊今於北市防疫記者會反擊，稱7月1日凌晨得知環南市場確診41例，2日早上6點多就先與醫福會執行長王必勝討論，有關休市「這麼大的事情不會是我決定」，而每天都面對各式各樣要求，但絕不會因此降低防疫標準，而後陳時中出面開記者會同樣宣布休市3天，反嗆「民代要去查證是中央問題還是我的問題。」

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