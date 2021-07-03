黃珊珊住院遭疑特權佔床、違反規定 仁愛醫院：主治醫師同意離院

台北市副市長黃珊珊日前在記者會及其臉書PO文提到，她6月3日至8日期間在台北市立聯合醫院仁愛院區住院治療。（台北市政府提供）

2021/07/03 20:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市好心肝診所違規施打疫苗風波未平，北市副市長黃珊珊日前在臉書提到她在仁愛醫院住院治療，白天上班開會、晚上回醫院打點滴休息。有網友質疑，黃違反台北市立聯合醫院住院規定，如果沒違反住院規定，可能每天都有空床可用，「如果不是特權佔床，根本不可能達成」。

對此，台北市立聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌表示，基於病人隱私，病情不便公開，至於請假的部分，基於病人安全的最大考量，都有經過主治醫師的同意才離院，副市長晚上都有來打抗生素、沒有外宿。他強調，一切依照健保規定申請經費，如有不符規定就以自費處理。

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北市議員簡舒培7月1日在臉書PO文爆料，指出市府11樓的市長跟副市長室的高層根本就知情，還提供衛生局內部LINE對話截圖，許金川有聯繫黃珊珊。黃珊珊當日下午3時決定召開記者會自清，並公布她與友人對話截圖，強調她跟許金川沒聯繫，是朋友Ben代轉。

黃珊珊還在記者會中表示，許金川是從6月6日起，表達希望成為台北市的合約診所，直到6月8日簡訊她都沒有回，當時那段期間，她身體有點狀況晚上都在仁愛醫院。黃在臉書PO文指出，本人6月3日至6月8日在仁愛醫院住院治療，白天上班開會，晚上回醫院打點滴休息。

網友tedboss在PTT發文指出，根據北市聯醫網站公告病人及家屬配合事項中的住院期間請假規則，「病人住院後，不得擅自離院。因特殊事故必須離院時應徵求主治醫師同意，並完成請假手續後，始能離院。依健保局時限規定：每週不得超過二次，每次不得超過四小時。」

該名網友表示，黃在6月3日開完記者會之後才住院、6月8日出院之後才開記者會，但6月4日至7日全勤出席北市府的防疫記者會，如果都是跟醫院請假出席明顯違反健保署規定，可能導致醫院被健保署核刪給付；還有一種可能，是副市長每天早上出院、晚上再入院，這樣子就沒有違反規定，只是「非常剛好每天都有空床，等在那邊可以用而已。」

該名網友也向本報反映投訴，他質疑既然住院就要遵守醫院的規定，主治醫師要求住院，就是要黃副市長專心治療，一直請假會干擾療程的進行，若療程因此變長，還會佔到後面排隊者的床位。他認為，黃每天早上出院、每天晚上再入院，如果沒有違反規定，只是每天都有空床等在那邊可以用而已，如果不是特權佔床，根本不可能達成。

台北市立聯合醫院規定病人及家屬配合事項。（讀者提供）

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