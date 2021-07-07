退將黃炳麟致賀中共建黨百年 陸委會批：應維護國家尊嚴

中共統戰部今日刊登新華社訊息，包含前國防大學陸軍指參學院院長「退役中將」黃炳麟，以及台灣多個小黨向中共建黨百年表達祝賀之意，並期盼兩岸統一。（翻攝中共統戰部官網）

2021/07/07 20:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕繼前國民黨主席連戰、洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜致賀電吹捧中國共產黨建黨百年後，中共統戰部今日刊登新華社訊息，包含前國防大學陸軍指參學院院長「退役中將」黃炳麟，以及台灣多個小黨亦表達祝賀中共建黨百年，期盼兩岸統一之意；陸委會批評，退離職將領或民間團體，從事兩岸交流活動或發表言論，應注意維護國家尊嚴與社會觀感，避免陷入中共的統戰陷阱。

中媒報導，向中共建黨一百週年表達祝賀之意，期盼「祖國統一」的台灣政黨及團體人士，分別有國際洪門中華總會、台灣中華婦女黨、台灣中華新住民黨、中華青年交流協進會、中華兩岸新家庭協會、中華民族抗日戰爭紀念協會。

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曾任陸勤部參謀長、陸後勤司令部副司令、國防大學陸軍指參學院院長，現任中華民族抗日戰爭紀念協會理事長「退役中將」黃炳麟則向中共獻殷說，「回望中華民族艱苦發展歷程，堅定圖強奮鬥意志，深信兩岸中華兒女必將和衷共濟、團結向前，在偉大抗戰精神激勵下，創造璀璨未來，造就人民福祉」。

對此，陸委會表示，陸委會針對中國共產黨百年活動已說明政府立場及相關交流規範。對岸藉由此一時機對內進行政治動員、對外宣揚制度優勢，來鼓動其民族情緒與愛國主義鞏固其一黨專政；更以宣傳我方人士參與致賀，形塑兩岸同屬一中氛圍。

陸委會指出，政府已呼籲我國人應考量國家尊嚴、社會觀感，團結守護台灣利益，不應淪為中共對台統戰樣板工具。我們也認為北京當局應正視兩岸現實、尊重臺灣民意，放棄強加的政治框架、軍事恫嚇與統戰操作，兩岸關係良性互動才能順利開展。

陸委會強調，有關退離職將領或民間團體，從事兩岸交流活動或發表言論，應注意維護國家尊嚴與社會觀感，避免陷入中共的統戰陷阱，相信背離台灣主流民意的言行作法，不會獲得廣大社會民眾的認同。

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