中共建黨百年 連戰宋楚瑜洪秀柱新黨致賀

據新華社傍晚報導，包括前國民黨主席連戰、洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜、新黨主席吳成典，以及無黨團結聯盟等台灣政黨、團體及人士，陸續向中共建黨百年表達祝賀。圖為昔日宋楚瑜（右）與連戰（左）一起合唱「愛拼才會贏」。（資料照）

2021/06/30 20:09

〔中央社〕據新華社傍晚報導，包括前國民黨主席連戰、洪秀柱、親民黨主席宋楚瑜、新黨主席吳成典，以及無黨團結聯盟等台灣政黨、團體及人士，陸續向中共建黨百年表達祝賀。

根據報導，連戰透過賀電指出，「中國共產黨創建百年，主導神州大陸建設72年，中華民族復興進程已達五千年歷史新高峰！」至盼兩岸關係和平發展，「所有中華兒女合力為我民族之事業再造新遒」。

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洪秀柱透過賀函表示，「中華民族偉大復興是歷史的必然」。至盼兩岸「促進融合，心靈契合，竭盡心力共同完成國家統一大業，共築國家富強、民族復興、人民幸福的中國夢」。

宋楚瑜在賀電中指出，「中國共產黨艱苦卓絕，奮鬥不懈，重振華夏，以人民福祉為先，人類命運共同體為念，深令世人刮目相看」。至盼未來雙方致力促進兩岸和平發展，「實現中華民族復興」。

吳成典在賀信中說，祝願「順利實現民族復興，希望兩岸持續交流合作，力促國家和平統一」。

報導稱，除上述人士外，無黨團結聯盟等台灣政黨、團體及一些人士，也以不同形式向中國共產黨成立百年表示祝賀。

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