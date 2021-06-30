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    關係冰封！中共百年黨慶到了 國民黨不打算拍發賀電

    國民黨主席江啟臣。（資料照，國民黨提供）

    國民黨主席江啟臣。（資料照，國民黨提供）

    2021/06/30 12:17

    〔記者施曉光／台北報導〕7月1日是中國共產黨創黨100週年，雖然藍營對外宣稱目前仍保持國、共溝通管道，但據了解，遲至今日，國民黨中央黨部並不打算拍發賀電，黨內人士也不願多談此事，只強調過去無論國民黨或中國共產黨的黨慶，國、共兩黨都沒有給對方拍發賀電的前例。

    對於本報詢問，是否黨內有人以社團協會的名義赴對岸參加中共黨慶活動？黨內人士說，沒有聽說，並強調黨中央過去也從未派人參與對岸類似活動。

    國民黨目前正在研擬「黨公職人員兩岸交流行為準則」，草案中規定黨員赴對岸參加活動，事前應向黨中央報備，對於前黨主席洪秀柱最近登陸，將參加兩岸青年交流論壇活動，黨內人士只說，兩岸青年交流論壇是洪秀柱的「中華青雁和平教育基金會」與對岸合辦，而且過去黨內也沒有黨主席或副主席登陸前，必須先向黨中央報備的慣例。

    國民黨主席江啟臣去年3月間當選以及就任黨魁，都沒有收到中共賀電，讓外界解讀國共關係陷入冰凍期，藍營人士認為，由於江啟臣主張「親美」，甚至過去曾經說過「反共」，再加上競選黨魁期間曾對「92共識」提出過質疑，因而被解讀是歷任國民黨主席中最不受北京信任的一個。

    這次疫情期間，除少數深藍屬性的國民黨人士主張施打中國疫苗，包括國民黨中央以及馬英九、朱立倫等兩位前主席等檯面要角，都隻字未提中國疫苗，面對對岸再三呼喚要伸出援手提供台灣疫苗，國民黨也都置若罔聞，甚至對於黨主席參選人張亞中要代贈中國疫苗，還有黨內次級團體聲明「請張亞中教授不要再害國民黨了！」

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