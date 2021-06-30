中共建黨百年中常委提議發賀電 國民黨：無前例

7月1日是中國共產黨創黨100週年，國民黨中常委呂學樟今天在中常會上建議黨中央發賀電。（資料照，記者塗建榮攝）

2021/06/30 20:04

〔中央社〕7月1日是中國共產黨創黨100週年，國民黨中常委呂學樟今天在中常會上建議黨中央發賀電，據與會者轉述，黨主席江啟臣請副秘書長黃奎博負責說明，黃奎博表示，此事沒有前例。

江啟臣去年競選國民黨主席時，因遲未說「九二共識」，導致當選後未收到中國共產黨賀電，引發國共關係趨冷淡議論；加上去年9月因大陸央視主持人稱前立法院長王金平率團參加海峽論壇的「求和」說，讓雙方關係陷於緊張；因此，7月1日中國共產黨建黨100週年，國民黨是否發賀電成為關注焦點。

請繼續往下閱讀...

據與會者轉述，呂學樟在下午的的中常會中提案，在明天中共100年黨慶時發賀電，針對此事，江啟臣在會中沒有做出任何表示，交由黃奎博負責說明，黃奎博表示，在此事上，並沒有前例。

黨務人士也表示，黨慶發賀電是假議題，過去兩黨黨慶，就沒有給對方發賀電的慣例，因此今年也會是如此；黨務人士也說，目前沒聽說有黨員要去參加這次的共產黨黨慶。

國民黨高層則說，國民黨面對兩岸的態度，是將攸關人民權益的議題擺最前面，從努力恢復兩岸對話、交流的角度出發，幫助人民解決問題，發不發賀電倒是其次，發賀電不會比恢復對話來得重要。

此外，國民黨4月時宣布成立「兩岸交流相關規則議題小組」，由秘書長李乾龍擔任召集人，因應後疫情時代即將來臨，組成小組，討論黨公職兩岸交流行為準則、交流層級、廣泛程度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法