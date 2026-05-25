金溥聰稱王光慈為躲馬英九躲桌下 蕭旭岑：她看到馬就會發抖

馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰今召開記者會，說明馬辦前員工蕭旭岑、王光慈違反財政紀律案事證。（記者王藝菘攝）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰今日召開記者會指出，王光慈在基金會特別交代同事，「如果總統要找我，你就跟他說我不在」，同事也出來證實，馬英九打分機找王光慈的時候，王都刻意不接，有幾次馬特別走到王的辦公室找她，王常躲到廁所或茶水間；甚至有一次來不及躲，就躲到辦公桌的底下。金溥聰說，「這種行為我還是覺得匪夷所思，和外傳她如何辛苦照顧馬董事長的說法有很大的差別」。

金溥聰：王光慈行為 令人匪夷所思

對此，蕭旭岑今日下午受訪反駁，王光慈看到馬英九就會發抖，事實上是王身心受創，這部分我們不忍心講。

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蕭旭岑說，馬總統的健康有疑義，金溥聰利用這件事大肆攻擊他們兩人。蕭旭岑氣憤表示，「我們也有家庭，不能縱容謊言持續，決定提告金溥聰等人，挑撥馬家感情、敗壞社會信任，讓馬英九形象被不斷掏空，人神共憤，戴遐齡等人助紂為虐，他們要為歷史負責，歷史會記得他們醜陋的面孔」。

金溥聰今日公布基金會群組對話記錄指出，去年10月25日國民黨發布蕭旭岑副主席人事案的第二天，王光慈就在辦公室的群組宣布，「各位，請讓我們恭喜執行長高升國民黨副主席！！！」」「以後，執行長就是我們的首席執行長，我就遞補成執行長，大家在辦公室怎麻稱呼都隨喜。（至少我看到執行長會叫副主席好XD）；下個月王光慈的薪資就自行調整到跟蕭旭岑一樣。

金溥聰表示，王光慈自封為基金會執行長後，理論上應該和董事長馬英九有非常密切的互動，但根據統計，一直到王光慈在今年2月被解職的前一年，兩人的接觸總共只有5次，最後一次還是在發布解職令那一天，這個真的很難想像。

金溥聰說，馬英九和王光慈的辦公室在同一個樓層，但不同間，王光慈特別交代同事，「如果總統要找我，你就跟他說我不在」，同事也出來證實，馬英九打分機找王光慈的時候，王都刻意不接，有幾次馬特別走到王的辦公室找她，王常躲到廁所或茶水間；甚至有一次來不及躲，就躲到辦公桌的底下。金溥聰說，「這種行為我還是覺得匪夷所思，和外傳她如何辛苦照顧馬董事長的說法有很大的差別」。

馬英九基金會前執行長蕭旭岑。（資料照）

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