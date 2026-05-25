民眾黨提案譴責美降我國格、敦促軍售 時力：重申三公報是限縮台美關係

時代力量主席王婉諭。（資料照）

台灣民眾立法院黨團上週五於立法院院會提案，要求外交部與國防部公開呼籲美方「恪守既有對台政策基礎，包括『台灣關係法』、三個聯合公報及六項保證」，引發各界議論。對此，時代力量今強烈批評民眾黨團對外交常識「極度無知」，不排除別有用心，直言美中三公報長期為中共打壓我國主權所用，如此強調形同親手幫北京開後門，強行對台灣戴上限制軍售的「緊箍咒」。

時代力量指出，「三個聯合公報」是美國與中華人民共和國之間的政治文件，從來就不是美國對台關係的基礎。從《上海公報》美國「認知」到兩岸只有一個中國、《建交公報》承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，到《八一七公報》美方表達將逐步減少對台軍售，這三份文件完全是中共長期拿來打壓台灣主權、壓縮台美關係與限制軍售的政治工具。

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另一方面，《台灣關係法》與「六項保證」，正是為了抵銷三公報對台灣的傷害。美方基於戰略模糊，在處理兩岸議題時常將三者並列，作為平衡三方關係的外交語言，但台灣作為自我防衛的主體，絕對不該對此照單全收。台灣的立場非常清楚：台美關係應清楚建立在《台灣關係法》與「六項保證」之上，美方不得與中國協商對台軍售，不得將台灣安全作為美中談判籌碼，更不得片面改變對台安全承諾。

時代力量示警，當台灣國會要求自己的外交部去呼籲美方「恪守三個聯合公報」，等於自認這三份損害台灣利益文件的正當性。尤其在「川習會」落幕之際，中共正急於向國際社會反覆強化「三個聯合公報是台美關係基礎」的論述。民眾黨這份提案無論最終是否通過，光是被提出，就可能成為北京對外宣傳的最佳材料，這絕非一個負責任的國會黨團應該交出的提案。

時代力量呼籲，回應美國總統川普的爭議言論，要求美方恪守《台灣關係法》與六項保證、不得把台灣安全作為籌碼，這些都是對的方向。但絕不能為了回應美方，就把限縮台灣主權與國防發展的文件寫進自己的國會決議。時代力量呼籲民眾黨團，要捍衛台灣，請先搞清楚台灣的國家立場是什麼。

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