陳昭姿要砍監院9千多萬行政費 朝野無共識送協商

民眾黨立委陳昭姿。（資料照）

立法院司法及法制委員會今天審查今年度監察院預算案，民眾黨立委陳昭姿提案減列監院一般行政費用9134萬3000元、國家人權業務預算8000萬元等大幅影響監院、人權委員會基本運作，朝野經討論後無法達成共識，相關提案保留送朝野協商。

司法法制委員會今繼續審查115年度中央政府總預算案關於監察院主管（不含審計部及所屬）收支部分。 監察院秘書長黃適卓、副秘書長王增華等人列席說明。在今年度預算編列上，監察院報告指出，歲出預算編列11億5418萬4000元，一般行政部分編列9億1793萬6000元，包含支應人事費、監院基本行政工作維運、監察職權及行政資訊系統維護、資通安全防護軟體授權等經費；另，國家人權業務則編列1億1151萬6000元。

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陳昭姿在一般行政部分提案減列9124萬3000元，包含基本行政工作維持預算的6182萬3000元以及資訊管理預算2942萬元。她認為，社會普遍認為監察院已喪失功能，淪為執政黨酬庸、供政治人物養老的機關，每名監委平均一年查案量僅10餘案，派案原則更毫無準則，為有效撙節預算，避免無用機關持續浪費人民稅金因此提案減列。

此外，陳昭姿也在會中痛批，民眾黨立場與過去民進黨長期廢監院的主張一致，但民進黨先前完成執政後卻無推動廢監院的修憲動作，每年都跳票，讓她這種從小被民進黨引領政治信念的人何堪？

民進黨立委沈發惠表示，民眾黨政治立場他們尊重，他也支持來討論考試院、監察院廢除議題，但目前監察院這個機關依然存在，就算7月監委人事權沒有通過，很多公務人員還是在監察院上班，相關行政費還是公務員們在使用；再者今年選舉年，財產申報、候選人政治獻金等業務也都要使用。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄也說，民進黨從來就沒有反對透過憲政手段，對監察院的職掌重新進行安排，如果要修憲廢除監院，他也會支持。不過，在修憲前，目前監院仍要進行相關業務，若將業務費砍光，他們如何進行業務，難道要讓他們無法做事、純領薪水嗎？

監院秘書長黃適卓也說，若在預算刪到9000多萬元，已是將整個業務預算幾乎刪除，這不是廢院，而是廢權問題，會導致監察權無從執行，在還沒做任何修憲表述前，將其刪除，對人民影響甚鉅，請大院三思。

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