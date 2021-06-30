中共比你想像無恥！林保華：習近平比毛澤東更惡毒

資深政經評論員林保華今日表示，中國共產黨比你想像的更加無恥，習近平才執政8年，卻佔黨史篇幅40%，「共匪」怎麼個匪法，台灣民眾有必要了解。（翻攝直播）

2021/06/30 19:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共建黨百年將屆，黨史隻字不提百年來獨裁暴政，為揭露真相及破除黨史百年迷思，華人民主書院製作《中共百年》網路影片，7月1日起將在Youtube播放；對此，資深政經評論員林保華今日表示，中國共產黨比你想像的更加無恥，習近平才執政8年，卻佔黨史篇幅40%，「共匪」怎麼個匪法，台灣民眾有必要了解。

華人民主書院理事長曾建元指出，已邀請資深政經評論員林保華主講，錄製共30集的《中共百年》系列網路影片，讓觀眾從具體史實認識中共本質上是一個「用鮮血和謊言建構的吃人政權」。

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曾建元提及，節目將一一破解中共宣傳機關製造的謊言，以及中共如何對歷史一再竄改，還原中共百年來的真實歷史與秘辛，提供觀眾一扇認識中共百年歷史真相的窗戶，也將透過管道向中國境內傳播。

曾建元說，1921年7月1日中共建黨，這個日期是毛澤東及中共少數人後來追憶所訂的，真正建黨之日並不是7月1日，根據調查局人員研究，中國共產黨是1920年5月由第一任總書記陳獨秀建立，比中共宣傳的建黨之日還早一年。

他談及，陳獨秀後來被開除黨籍，批評史達林把無產階級政權糟蹋，晚年更強烈批判中國共產黨，在中共建黨百年之際，要請問習近平及中共黨史專家，如何看待過去前輩追求的理想，為何共產黨會成為專制獨裁政權，這是大家需要思考的。

林保華表示，中國共產黨比你想像的更加無恥，習近平才執政8年，卻佔中共黨史篇幅40%，中共內部骯髒醜惡，他年輕時到過人民大學讀黨史，後來離開中國到香港，深知中共一直都是在騙，用統一戰線欺騙世人，真相一定要公諸於世，不讓中共欺騙台灣人，希望台灣未來能成為反共重鎮。

林保華指出，習近平宣稱「不忘初心」，他要告訴習近平，在1936年毛澤東的初心就是主張台灣及朝鮮應該獨立，陳獨秀也提出兩次革命論，第一階段是資產階級的民族革命，建立資產階級共和國，認為要走議會鬥爭，但現在共產黨的議會鬥爭哪裡去了，反而是一黨專政。

「習近平這個人比毛澤東還惡毒！」林保華強調，習近平不准新疆維吾爾人穿戴面紗，強迫穆斯林吃豬肉，比毛澤東更加惡毒，他要提醒中國國民黨，中共當年殲滅國民黨部隊800萬人，中共建政後，把在中國的國民黨人槍斃200多萬人，這筆血債國民黨難道不用向共產黨討嗎？還是這樣就算了。

他提醒，中國共產黨一直要與國民黨鬥爭，要把國共內戰在台灣延續，為的就是將來解放台灣繼續殺人，全體台灣民眾一定要非常清醒。中共來台後，第一個鎮壓就是中華民國公務員，公務員多數都是支持國民黨，不要以為中共黨史跟你們沒有關係，應記取共產黨鬥爭的失敗教訓。

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