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    中共百年黨慶大典 習近平嗆：解決台灣問題「實現祖國完全統一」

    中共總書記習近平今日在建黨百年黨慶大會致詞表示，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程。（翻攝直播）

    中共總書記習近平今日在建黨百年黨慶大會致詞表示，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程。（翻攝直播）

    2021/07/01 10:11

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共百年黨慶今日在北京天安門廣場登場，大規模殲20編隊首次在天安門亮相，中共總書記習近平身穿毛裝致詞，要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程，並揚言解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。

    根據央視直播，習近平及政治局常委等人上午8時左右登上城樓，前任領導人胡錦濤也出席慶祝活動，他站在習近平左側，但江澤民則缺席大會。

    習近平嗆「絕不接受叫師爺般頤指氣使的說教」，要牢牢掌握中國進步的命運；絕不允許任何外來勢力欺負壓迫奴役，「誰妄想這樣幹，必將在14億中國人民用血肉做成的鋼鐵長城面前，碰得頭破血流！」

    習強調，必須加快國防軍隊現代化，指要強軍才能強國，更要「堅持黨指揮槍」，建設自己的人民軍隊才能保衛紅色江山，保護民族尊嚴的堅強支柱，也是維護地區和世界和平的強大力量。

    習近平大談愛國統一戰線，指要保持香港、澳門長期繁榮穩定，解決台灣問題，實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。

    習近平嗆言，要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程，包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何台獨圖謀，共創民族復興美好未來，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

    中共百年黨慶今日在北京天安門廣場登場，中共總書記習近平發展重要談話。（翻攝直播）

    中共百年黨慶今日在北京天安門廣場登場，中共總書記習近平發展重要談話。（翻攝直播）

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