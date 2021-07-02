藍營人士祝賀中共百歲 蔡詩萍重砲開轟：覺得可悲！

中共建黨百年，國民黨前主席洪秀柱、連戰（圖左）、親民黨主席宋楚瑜（圖右）等人皆向中共表達祝賀。（資料照）

2021/07/02 00:38

〔即時新聞／綜合報導〕中共建黨百年，國民黨前主席洪秀柱、連戰、親民黨主席宋楚瑜等人皆向中共表達祝賀。對此，資深媒體人蔡詩萍表示，「我想兩蔣也要抓狂，也要跳出來痛罵吧！」蔡詩萍更重批，身為一位台灣人，對於連戰、宋楚瑜的行為，「我不僅覺得可恥；身為一個民主政治的信仰者，我甚至為他們曾經擔任過的職位，覺得可悲！」

蔡詩萍1日晚間在臉書PO文表示，看到連戰、宋楚瑜、洪秀柱祝賀中共百歲，兩蔣也要抓狂，也要跳出來痛罵吧！蔡詩萍說，共產黨排除政黨政治，壓制反對意見，對政治異議人士打壓殘暴，掌控媒體視之為共產黨的喉舌，沒有一樁，是民主社會現代價值所能允許的，可以「自掃門前雪」不理它，但絕沒有趨之若恭，曲意討好的空間。「如果有，那就是自甘墮落，自我作賤了！」

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「我看到部分泛藍營人士，在中共建黨一百年，致電祝賀的內容，心底是十分生氣的」。蔡詩萍說，像新黨這類政黨，他就不談了，他們本來就是人在台灣，享受民主開放社會的好處，卻口口聲聲要統一的政黨，幸好，選民給他們的答案也很明確，就以小黨在台灣意識型態的光譜上微弱發光即可。

但像連戰，宋楚瑜，洪秀柱這些曾經當過黨主席，曾經在中華民國體制內，當過高官，享受高位的泛藍陣營領袖，他們也跟著高喊「民族復興」，「國家統一大業」！

「我就大感不解了，是誰的民族復興？是誰的國家統一？」蔡詩萍更批，尤其連戰，宋楚瑜，都是留學美國，受過西方民主教育的博士，竟然無法認清「狹隘的民族主義」是現代社會最可怕的盲流！而「盲目的愛國主義」則是專制威權最愛操作的戲碼！

蔡詩萍批，受過西方教育，在台灣民主化過程中，也享盡好處的連戰（當過兩任民選副總統）、宋楚瑜（當過民選省長），竟然會在他們的政治暮年，向一個靠秘密警察、獨裁政黨、壟斷資源，來維繫政權的中國共產黨，「讚揚」它的建設，「歌頌」它的偉大，「期許」它的未來，身為一位台灣人，「我不僅覺得可恥；身為一個民主政治的信仰者，我甚至為他們曾經擔任過的職位，覺得可悲！」

蔡詩萍：沒有選票的失意政客，最終也是會被中共看破手腳的

蔡詩萍說，也許能揣測這些泛藍軍失意政客的心態，他們鬥不過綠營，就乾脆倒向中共，他們覺得在台灣失意，就乾脆迎接中共的掌聲，殊不知，中共是一貫統戰第一的政黨，你在台灣失意了，它拉攏你，是統戰策略下的必然，但弔詭的是，你越傾向中共，越傾斜於中國，在台灣就越沒有市場，越沒有選票。

蔡詩萍表示，連戰、宋楚瑜、洪秀柱的祝賀中共百歲賀電，只是暴露他們自己視野的貧乏，以及自己企需掌聲，溫暖的空虛，對台灣社會沒有什麼影響力，對他們憎惡的民進黨政府反倒有拉抬的效果，因而突出了民進黨反抗中國霸權的正當性。

但對他們所屬的泛藍陣營而言，則是狠狠插上一刀，迫使國民黨也罷，親民黨也好，它的支持者一陣錯愕。若批判你們這些大老嘛，親痛仇快；不批判你們嘛，又彷彿被迫要默認，「我想泛藍內部，應該是一片幹醮聲隆隆吧！」

蔡詩萍說，中共維持它的統治，不是靠定期選舉，政黨競爭，是靠古往今來所有專制政權慣用的手法，一點都不必誇張的去讚頌它，在台灣，最後區別中共政權的價值，無非是民主，是開放，是多元，新黨照樣有生存空間在台灣，但中共民族復興了，中共民族統一了，反對共產黨的人，鼓吹個人主義，自由主義的人，還有生存的餘地嗎？

最後，蔡詩萍表示，看到連戰、宋楚瑜、洪秀柱這些泛藍軍過去的高層對中共卑躬屈膝，「我想蔣介石、蔣經國如果地下有知，也會跳起來大喊：你他馬的，氣死我啦！你不知道我們是被誰趕到台灣的嗎？！」

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