同意本週成立疫苗採購調閱小組 柯建銘：讓其他法案順利通過

立法院民進黨團總召柯建銘說，為了讓其他法案一一順利通過，因此同意本週內成立疫苗調閱小組。（資料照）

2021/04/27 19:44

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院國民黨團從3月底以來遲遲不肯進行朝野協商，立法院民進黨團總召柯建銘今天說，為了讓其他法案一一順利通過，因此同意本週內成立疫苗調閱小組，成立後先選出召集人，後續有關調閱小組規則和調閱內容還要再討論。

國民黨上月30日因不滿提案國營、公股公司董事長、總經理設立年齡上限遭保留，宣布退出朝野協商至今，柯建銘說，現在已經走入法案處理期，國營事業協商也要處理，但是國民黨都持續關閉朝野協商，好幾個法案都在等協商，等著處理的有文化藝術獎助條例、退輔會組織法、民航局組織法等法案，這些都是拉下來要協商的法案，國民黨一直不來協商的話，其實民進黨也已經發出甲動要來處理，可是這樣就會一直對立下去。

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柯建銘指出，昨天他已經去找過國民黨黨團總召費鴻泰溝通，今天早上再去談的結果是，職災保險法可以不復議送出立法院，因為職災保險法上週三讀通過後，必須要經過朝野同意才可以不復議送出立法院，為了趕在這週趕快送到總統府，才能在4月底無縫接軌公告，所以今天就請國民黨先同意不復議。

柯建銘說，接下來幾個法案，包含退輔會組織法，還有交通部的民航局組織法，已經20幾年組改都沒有完成，不組改的話飛安問題走不過去，跟國民黨團溝通後，一個一個解決，今天陸續經院會三讀通過，最後剩下文獎條例，國民黨還有不同意見，所以安排週四下午協商。

柯建銘指出，為了讓這些法案順利通過，國民黨黨團的前提就是要在本週內成立疫苗調閱小組，成立就成立沒有關係，但是理由還是一樣，保密條款如果被公開，人家不賣我們怎麼辦？疫苗的事情他已經問過衛福部長陳時中，疫苗取得是沒有問題，但是現在是會有點延遲，本來就不怕調閱，也不可能有人做手腳，所以那就成立沒關係，但是調閱內容和運作規則都還要再討論，因此同意本週內成立疫苗調閱小組，以這樣來說，各退一步來解決問題，至於國營事業董監事年齡部分一個星期後再給答覆。

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