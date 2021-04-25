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    北市府發言人群淪選舉「培養皿」 議員不滿擬要柯P專案報告

    今年2月才上任的北市府副發言人魏佑任（右）將投入下屆議員選戰；許多議員不滿，柯市府3名副發言人皆準備參選，藉職務之便爭取曝光聲量，「寄生市府」又一樁，擬要求柯文哲（左）對相關人事安排進行專案報告。（記者鄭名翔攝）

    今年2月才上任的北市府副發言人魏佑任（右）將投入下屆議員選戰；許多議員不滿，柯市府3名副發言人皆準備參選，藉職務之便爭取曝光聲量，「寄生市府」又一樁，擬要求柯文哲（左）對相關人事安排進行專案報告。（記者鄭名翔攝）

    2021/04/25 21:37

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府副發言人黃瀞瑩、林珍羽將參選下屆北市議員，今年2月才上任的副發言人魏佑任也將投入選戰，就連正發言人陳智菡也被點名是市長柯文哲的選舉活棋；近來議會開議，發言人群明顯活躍網戰、頻槓現任議員，甚至引戰中央，引發眾多議員不滿，痛批發言體系已淪為柯文哲選將「培養皿」，擬針對「寄生市府」人事爭議要求柯進行專案報告。

    北市府編制4名發言人，規模勝過總統府、行政院；林珍羽將接棒父親、現任台灣民眾黨北市議員林國成，參選下屆中山、大同區議員，「學姊」黃瀞瑩則挾有意力拚士林、北投區議員；而被柯文哲視為有「瘋狗」戰力的魏佑任，擬角逐北市或回家鄉桃園市中壢區。

    本月柯文哲進行施政報告與備詢，被社會民主黨議員苗博雅要求對核四商轉公投表態時動怒，隨後魏佑任即至苗的臉書上留言嗆「勿淪為民進黨打手。」苗認為，柯市府發言人們混淆府、黨分際，頻當「攻擊手」破壞府會和諧互信基礎，只會導致市政推行困難。

    苗博雅表示，柯文哲將公務資源用來培養選舉人選，使得發言人群亟欲追求個人表現，跳脫記者會、聲明稿等政策辯護管道，頻繁透過社群網站砲打議員、博取同溫層的支持者認同，不顧協助政策推行及預算通過職責，對民主運作是弊大於利。

    國民黨議員游淑慧痛批，北市府淪為選舉培養皿、給薪餵養民眾黨選將，發言人群不斷嗆聲，幫柯炒作聲量，藍綠議員雖不願為之起舞，但民眾黨寄生市府已成慣性，有議員已看不下去，擬針對寄生爭議要求柯進行專案報告。

    民進黨議員簡舒培砲轟，近來各發言人急於立功、爭取表現，不斷攻擊議員及異議者，甚至無事生波、刻意引戰，例如陳智菡日前針對AZ疫苗砲打中央，便是明顯為柯博聲量、自立戰功的政治操作手段。

    無黨籍議員林穎孟指出，過去府會聯絡人會向議員說明政策說明，如今府發言人打破此慣例，透過打擊異己凝聚支持者、提升個人聲量，「只為服務民眾黨而無心市政」，致使府會關係更為惡化。

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