就職6週年再被問入閣 潘孟安：沒有規劃、任期滿想休息

再被問入閣，潘孟安說沒有規劃。（記者羅欣貞攝）

2020/12/25 16:53

［記者羅欣貞／屏東報導］屏東縣長潘孟安今天（25日）在就職6週年報告施政成果時，再度被媒體問到「是否入閣」一事，他笑了笑回答「沒有規劃」，還說縣長任期到時他就從政約30年，有「想休息」的念頭。

被問到縣長任期剩下2年最想做的事？潘孟安表示，始終全力專注在整個縣政，到目前為止都沒有任何放鬆，隨時因為縣民賦予的期望，每天告訴自己在跟時間賽跑，希望文化建設面、教育長期紮根的工作能逐一動工、完工；最重要是「重大交通建設」跟「醫療」這兩個屏東長期被漠視、缺乏的部分，希望能在未來2年能整合完畢、逐一落成，或是重大交通建設能動工，「那是我最大的期待」。

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再被問到未來接任人以及對其期望時，潘孟安則回答，其他的縣政工作，相信縣府同仁都是按部就班、發揮創意，「不會因為我在這裡或不在這裡」而不同，工作是一個延續，至於未來的接任者，相信縣民會去決定，至於未來誰能得到縣民的支持，要怎麼規劃施政方向將會予以尊重。

媒體詢問「可能會入閣」一事，潘孟安指出，個人目前沒有任何的規劃，只是想把縣政在任內全力、逐一落實。

媒體再追問潘孟安，日前曾經在廣播節目接受訪問時說過「想休息」，是什麼意思？潘孟安回答，坦白講現階段是有這樣的念頭，但是還沒有規劃，因為每天被時間、工作壓力綁著，每天也都有不同的挑戰，所以雖有這樣的念頭，但還沒有規劃，就是努力在縣政的處理上，趕快交出成績，才對得起縣民。

至於「想休息」的意思，潘孟安表示，「就是如果任期到了，當然要休息啊！」，任期到了就是要回鄉，因為在政治上工作那麼久了，從鄉民代表到現在，1993年投入，若到卸任就約30年，也應該要歇歇腳、停下來。

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