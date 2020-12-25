苗栗縣長徐耀昌就職6週年：再給2年 讓身為苗栗人感驕傲

徐耀昌在就職6週年典禮強調，再給縣府團隊2年時間，將讓身為苗栗人感到驕傲與自豪。（記者張勳騰攝）

2020/12/25 15:31

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌今天舉行「創新 求變 接地氣」就職6週年向鄉親報告施政成果，表揚縣內傑出貢獻人士，新竹縣長楊文科也與會祝賀；徐耀昌指出，苗栗正在持續蛻變中，再給縣府團隊兩年的時間，保證讓大家看到不一樣的苗栗，讓所有鄉親以身為苗栗人而感到驕傲與自豪。

徐耀昌向鄉親報告施政成果，今天在苗縣府第一辦公大樓大廳舉辦，立委陳超明、縣議長鍾東錦、副議長李文斌及20多位縣議員、鄉鎮市長、村里長及醫界、企業界、社團人士等參加。

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會中表揚包括財團法人新竹縣文化基金會董事長、新竹縣長楊文科等20多位於武漢肺炎疫情期間捐贈防疫物資及捐款的企業、基金會董事長、寺廟代表等。

楊文科致詞時推崇徐耀昌是非常接地氣、講義氣的縣長，尤其允諾協助新竹縣垃圾代焚化問題，垃圾量從60噸100噸，讓新竹縣感恩在心，也讓新竹縣加速啟動興建垃圾焚化爐，讓他能開展新竹縣的未來。

徐耀昌說明施政成果時，細數6年來在教育、文化觀光、醫療、社會福利及道路建設等政績，他指出，回顧過去6年，苗栗財政並不寬裕，但堅持以小博大，盡力做好開源節流，每年總決算均賸餘10幾億元，上任到去年已賸餘超過51億元；積極標售「高鐵特定區縣有財產開發基金土地」及「區段徵收配餘地」，基金入帳近50億元，大幅減輕財政負擔；迄今累計招商金額已突破9131億元，增進就業機會超過3萬3千人，目前正朝向「破兆」目標邁進。

徐耀昌指出，未來將全力爭取中央支持「五楊高架道路延伸至銅鑼科學園區」、打造「明德水庫自行車專用道」、興建「全民運動館」、「親子館」、「縣立總圖書館」，以及「複合式長期照護中心大樓」、「都市原住民族多功能聚會所」等重大建設，戮力打造苗栗成為宜居宜遊的觀光科技大縣。

苗栗縣長徐耀昌（左五）表揚財團法人新竹縣文化基金會董事長、新竹縣長楊文科（右四）感謝基金會在疫情期間的捐助。（記者張勳騰攝）

苗栗縣長徐耀昌（左三）參觀各局處的施政成果主題區。（記者張勳騰攝）

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