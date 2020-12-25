台東市長張國洲就職6週年 成功戒菸及落實運動

台東市長張國洲今天就職6週年，除了發表市政成果，最樂的是今年成功戒菸及落實運動。（記者黃明堂攝）

2020/12/25 12:46

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市長張國洲今天就任6週年，因疫情未辦活動，除概略說明施政成果，也分享了今年成功戒菸，也落實運動。他說，當個市長，以前常叼個菸，確實不好看，為了形象及健康著想，他說戒就不抽，已經9個月了。

張國洲說，這個月舉辦了「一日市長」的體驗活動，讓小朋友當市長，讓小小市長6百元買文具，帶小小市長到永樂里了解摸索清潔隊如何清水溝，到文健站慰勞長者，還到新開幕的南京路園道，實際體驗各項遊樂設施，從遊戲中知道這個建設是如何完成的。

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在市政治理方面，基礎建設經費編列從3千萬逐年增至5千萬，整治老舊道路及排水溝。也向上級爭取經費及自籌款各半，以1億4千餘萬元修繕火化場，讓往生者圓滿走完最後一程。

今年也藉由110年度換發身分證進行里鄰調整，透過里鄰整併可以節省經費外，服務人口每個里能均衡發展。也透過縣外展售，行銷台東市的火龍果及釋迦等農特產。

張國洲承諾未來兩年會更用心推動市政，像中央市場的改建，希望在他任內能至少完成規劃。

在市政之外，今年也是張國洲個人大改變的一年。他說自己是個老菸槍，但成功戒菸了，而且在決心戒菸的那天起，再沒抽過一根菸，除了是為健康著想，也是顧及市長形象，而且沒抽菸的人，聞到菸味真的很痛苦；此外，每天健走5公里，拿兩根健行杖，像滑雪般在農路快走，9個月來，體力大幅增加。

主任秘書溫忠仁見證了市長戒菸及運動的正能量。他說，有次市公所到山上辦主管研習營，在山路健走4小時，市長一路領先，若是還有菸癮，很難做到。

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