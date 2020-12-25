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    首頁　>　政治

    潘孟安就職6週年 玩縣政大富翁遊戲、回答民眾出題

    屏東縣長潘孟安透過「縣政大富翁」考驗報告施政成果。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長潘孟安透過「縣政大富翁」考驗報告施政成果。（記者羅欣貞攝）

    2020/12/25 12:14

    ［記者羅欣貞／屏東報導］屏東縣長潘孟安今天（25日）就職滿6週年，縣府團隊設計「大富翁遊戲」，還找來長者、青年及孩童縣民代表出題考他，怕他數字記太多講不完，縣府團隊還有專人舉牌，限他每項領域的施政成果只能講2分鐘，他忍不住「抗議」說時間太短了。就職施政成果報告十分歡樂有趣。

    屏東縣長潘孟安每年在向縣議會提出施政報告時，厚達8、90頁的書面報告完全不看稿，近1小時都能一氣呵成，腦中各項建設內容、金額、長度都記得牢牢，「縣政數字王」的超強記憶，常為縣民津津樂道，今天在就職6週年報告上再次展現驚人功力。

    今年有別以往，縣府邀請縣內長者、青年及孩童代表一起和縣長潘孟安玩縣政大富翁，由潘孟安擲骰，所骰點數對應的大富翁地圖為屏東縣近年重大施政成果，點數決定項目，再由潘孟安就當前施政重點擇要向縣民朋友報告。

    當潘孟安途經大富翁地圖上3個轉角時，設有特殊關卡：機會、命運、挑戰，這3個關卡皆須停下，與縣內長者、青年及孩童代表們玩遊戲互動，過程相當歡樂有趣。

    潘孟安表示，今年會以大富翁的形式舉辦就職週年記者會，主要是受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，大家的心情都太「悶」了，但屏東建設的腳步不能停，在黎明的曙光升起前，縣府除持續配合中央相關防疫措施外，面對各項挑戰，縣府還需跳脫傳統思維，尋找各種縣政難題的突破口，替縣民爭取最大的福利。未來，縣府團隊仍將積極推動各項重大施政計畫，請縣民朋友拭目以待。

    潘孟安率縣府團隊說明施政成果。（記者羅欣貞攝）

    潘孟安率縣府團隊說明施政成果。（記者羅欣貞攝）

    長輩出題考潘孟安。（記者羅欣貞攝）

    長輩出題考潘孟安。（記者羅欣貞攝）

    小朋友也來出題。（記者羅欣貞攝）

    小朋友也來出題。（記者羅欣貞攝）

    潘孟安縣政數字記得太多講不完，被舉牌提醒時間到。（記者羅欣貞攝）

    潘孟安縣政數字記得太多講不完，被舉牌提醒時間到。（記者羅欣貞攝）

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