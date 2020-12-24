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    就職2週年 張麗善：執政以民為本、以民為尊、將心比心

    雲林縣長張麗善（前排左2）今天舉辦就職2週年活動，向與會民眾說明過去一年縣府團隊施政成果。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善（前排左2）今天舉辦就職2週年活動，向與會民眾說明過去一年縣府團隊施政成果。（記者黃淑莉攝）

    2020/12/24 14:44

    ［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣長張麗善今天在四湖三條崙海水域場舉辦就職2週年活動，她先體驗風箏衝浪及主持國際風箏衝浪學校揭牌後，花32分鐘向與會民眾及民意代表陳述縣府團隊過去1年的施政成果及未來願景。

    張麗善指出，縣府團隊過去一年很努力，觀光人次在六都之外的縣市第一名，11月時達960多萬人次、可望突破千萬人次；中斷20年的草嶺公路縣道149甲線明年5月可望全線通車；打造智慧科技城市，除導入智慧電動機車共享服務，還有推出天倫D+卡，透過感測器精準定位守護長輩等。

    張麗善說，這一年來縣府團隊多次獲得全國獎項，包括首次獲得「政府服務獎」，道路工程金安獎、消防金質獎、衛生金所獎、旅遊服務特優獎、建築園冶獎、健康高齡友善城市不老獎3大獎等。

    張麗善強調，雲林需要翻轉地方很多，不是短時間可以完成，未來將以「一心、二軸、三業（葉）、四力、五大目標及六大價值」來奠定各項願景工程基礎。

    張麗善說，縣府團隊會努力做、拚命做，符合鄉親需求，雲林是大家的，過去、未來她一直都在雲林，對家鄉的用心只有一個目標，以民為本、以民為尊，用將心比心心情來執政，期盼縣府團隊再創高峰。

    雲林縣長張麗善就職2週年，張麗善說，縣府團隊未來會努力做、拚命做，再創雲林高峰。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善就職2週年，張麗善說，縣府團隊未來會努力做、拚命做，再創雲林高峰。（記者黃淑莉攝）

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